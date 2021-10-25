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Надежда Кадышева рассказала, почему перестала появляться на публике

Надежда Кадышева ФОТО: BelTa/ITAR-TASS

Надежда Кадышева рассказала, почему долго не выступала перед зрителями. На днях солистка «Золотого кольца» дала долгожданный концерт, о чём рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Я сегодня просто летала. Мне было очень хорошо. У меня такой праздник. Сейчас выступить для артистов уже праздник. Ощущение радости. Люди встают и аплодируют, — поделилась впечатлениями народная артистка России.

Что касается длительного перерыва в творчестве артистки, то, по её словам, в эти непростые дни всем приходится непросто.

Мы сейчас подустали. Может и болела. Сейчас я борюсь и стараюсь быть здоровенькой. У нас весь театр вакцинировался. Я живу и радуюсь. Пишу новые песни и жду хороших новостей, — рассказала певица.

Ранее Григорий Костюк, сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой, прокомментировал слухи о тяжёлой болезни исполнительницы. Сын Кадышевой подтвердил, что в последнее время певица стала гораздо реже давать концерты из-за ограничений в связи с коронавирусом.

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