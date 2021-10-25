Надежда Кадышева рассказала, почему перестала появляться на публике

Я сегодня просто летала. Мне было очень хорошо. У меня такой праздник. Сейчас выступить для артистов уже праздник. Ощущение радости. Люди встают и аплодируют, — поделилась впечатлениями народная артистка России.

Что касается длительного перерыва в творчестве артистки, то, по её словам, в эти непростые дни всем приходится непросто.

Мы сейчас подустали. Может и болела. Сейчас я борюсь и стараюсь быть здоровенькой. У нас весь театр вакцинировался. Я живу и радуюсь. Пишу новые песни и жду хороших новостей, — рассказала певица.