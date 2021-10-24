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СМЕШНО И ИНТЕРЕСНО ⟩ «Я видела много голых мертвых членов»: девушка-патологоанатом раскрыла новые детали своей работы

"У многих коллег кабинетный череп. У меня такой. Ни в одной церкви не будет столько иконок, сколько торчит у нас за каждым дверным наличником. Никто не знает, кто их туда засунул и когда", - пишет девушка-патологоанатом из Белоруссии. ФОТО: Соцсети

Холлимолли — девушка-патологоанатом из Беларуси, которая ведет твиттер и делится анатомическими подробностями своих рабочих будней. Два года назад она уже взрывала твиттер своим захватывающим тредом, в котором рассказала о том, куда кладут мозг человека после вскрытия и почему она любит греть руки о человеческие почки. Несколько дней назад Холлимолли написала новый тред, впечатляющий своей откровенностью.

01. Недавно в стендапе меня спросили: а ты когда-нибудь пробовала человечину? Пффф, дебильный вопрос. Алло, Саня, ты на морге в субботу? Есть вопрос.

Никто:

Абсолютно никто:

Вообще никто в своем уме:

Саня: «ну допустим».

Если ты патологоанатом, технически, намутить человечину не вопрос. Ну, щечки наверно будет сложновато.

02. Эта штука подкладывается трупу под спину, чтобы не сутулился. Тогда проще одним сильным рывком вынуть весь органокомплекс: легкие с сердцем, желудок, печень, кишечник, селезенка, поджелудочная, надпочечники.

ФОТО: Твиттер

03. Вырезая органокомплекс, надо заходить из разреза на грудине и изнутри подрезать язык, пищевод и трахею. Протянуть наружу в грудную полость и крепко взяться. Похоже на испанский галстук, только ниже. Шею нельзя случайно прорезать насквозь — придется хоронить в нашейном платке.

04. Извините, что ваш Петр Иваныч лежит в гробу как Дон Карлеоне. Просто мы криворукие е*ланы.

05. Клипирование аневризмы мозговой артерии — это когда на сосуд ставят типа скрепку, чтобы он не разорвался. Мозговое кровоизлияние опасно всем, но еще и тем, что кровь как бы разъедает вещество мозга и образуется дырка, полость. Если аневризму выявили до разрыва, могут прооперировать заранее. Еще могут прооперировать вне очереди. Или, например, мимо кассы. Как это сделать? Нужна клипса. Где ее взять бесплатно? У того, кому она уже не нужна. Сечете? Приходит такой, котик, на вскрытие. Видит, девочка вскрывает. Молоденькая, на каблуках, помада красная, мур-мур. Ой, а можно я клипсу заберу, студентам показывать? А говна подъесть не хочешь, мурзилка?

06. Привет, я Вика, я патологоанатом. Вот мой любимый анекдот про работу:

— Чего общего у трупа и котика?

— Холодный носик.

07. Врачам, в отличие от простых смертных, доступна опция консультации у коллег по телефону или фото.

Вадиму кожвенерологу можно выслать фотку родинки.

Андрею хирургу можно сфоткать синий палец — в травму ехать или само отвалится?

Ну а мне?

ВИКА У НАС ТРУП ЧТО ДЕЛАТЬ ААА?!

08. Трупов боятся даже врачи.

09. А патологоанатом это врач? Нет б*ять призвание.

10. Что заставило меня уйти из клиники в морг? Мне надоело, что пациенты постоянно задают вопросы, ответами на которые не будут пользоваться. В морге пациенты ничего не спрашивают. А если вдруг, ты ему сразу типа эй, палехчи, вопросы здесь задаю я! в поликлинике спрашивать надо было!

11. В поликлинике — вот где не работает патологоанатомское кольцо всевластия! У них редко кто умирает. Им от нас ничего не надо. Зато нам от них часто нужна справка.

12. У нас обязателен ежегодный медосмотр. Кровь на гепатиты, флюрография, офтальмолог, невролог, инфекционист, дерматолог — это все понятно. Но гинеколог -?!! Кем они нас считают, в самом деле?!

13. Наша профессиональная патология — миопия, туберкулез, гепатит, геморрой. Мой коллега поругался с проф. патологом в поликлинике. Она в ответ назначила ему колоноскопию. Теперь либо шланг в жопу, либо недопуск к труду. Вот она, безграничная власть.

14. Большинство врачей нашего морга уже переболели туберкулезом.

15. Для вскрытия больного с туберкулезом или ВИЧ есть отдельный протокол, который позволяет не извлекать органокомплекс. Да, б*я, чтобы я вслепую там в кишках шарила. Типа режь, пока не почувствуешь свою боль.

16. Кстати, действительно психологически сложно воткнуть нож в яремную вырезку беззащитно лежащего перед тобой мужика. А вы спрашиваете, как профессия влияет на личную жизнь…

17. Я патологоанатом и при этом женщина. Нельзя, невозможно, даже с усилием воли никак не получится не взглянуть на голый член. Представляете, сколько замертво лежачих членов я перевидала? Столько не видела твоя бывшая.

18. Люди привыкли относиться к смерти, как к событию. Потому что это важно в их социальной жизни. На самом деле смерти как единого момента не существует. Умирание — это процесс. И не надо тут б*ять доставать Ремарка из нафталина. Время — не слабый настой смерти. Время — это жизнь.

19. Умирание — это процесс. Существует два вектора активности процессов в организме — анаболизм и катаболизм (создание и разрушение). Умирание — это состояние преобладания в организме катаболических процессов над анаболическими. Умирание может начаться до того, как исчезнет сознание.

20. Просыпаешься. Хочешь, чтобы они там все мучительно сдохли. Но нет, они уже справились, как смогли.

21. Тут как-то спрашивали «чего такого интересного тебе приходилось находить внутри тела на вскрытии?». Однажды я нашла печень, на которой хирург выжег слово Х*Й коагулятором во время лапараскопии. Я, конечно, поржала. Его уволили.

22. Пользуясь случаем повторю саму себя, но только потому, что мужчины — лучшая половина человечества. Мальчики за 40, если хотите быть похороненными с яйцами, делайте анализ ПСА ежегодно. При неоперабельном раке простаты их тупо отрезают, чтобы снять гормональную нагрузку.

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