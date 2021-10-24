СМЕШНО И ИНТЕРЕСНО ⟩ «Я видела много голых и мертвых»: девушка-патологоанатом раскрыла новые детали своей работы

01. Недавно в стендапе меня спросили: а ты когда-нибудь пробовала человечину? Пффф, дебильный вопрос. Алло, Саня, ты на морге в субботу? Есть вопрос.

Никто:

Абсолютно никто:

Вообще никто в своем уме:

Саня: «ну допустим».

Если ты патологоанатом, технически, намутить человечину не вопрос. Ну, щечки наверно будет сложновато.

02. Эта штука подкладывается трупу под спину, чтобы не сутулился. Тогда проще одним сильным рывком вынуть весь органокомплекс: легкие с сердцем, желудок, печень, кишечник, селезенка, поджелудочная, надпочечники.

ФОТО: Твиттер

03. Вырезая органокомплекс, надо заходить из разреза на грудине и изнутри подрезать язык, пищевод и трахею. Протянуть наружу в грудную полость и крепко взяться. Похоже на испанский галстук, только ниже. Шею нельзя случайно прорезать насквозь — придется хоронить в нашейном платке.

04. Извините, что ваш Петр Иваныч лежит в гробу как Дон Карлеоне. Просто мы криворукие е*ланы.

05. Клипирование аневризмы мозговой артерии — это когда на сосуд ставят типа скрепку, чтобы он не разорвался. Мозговое кровоизлияние опасно всем, но еще и тем, что кровь как бы разъедает вещество мозга и образуется дырка, полость. Если аневризму выявили до разрыва, могут прооперировать заранее. Еще могут прооперировать вне очереди. Или, например, мимо кассы. Как это сделать? Нужна клипса. Где ее взять бесплатно? У того, кому она уже не нужна. Сечете? Приходит такой, котик, на вскрытие. Видит, девочка вскрывает. Молоденькая, на каблуках, помада красная, мур-мур. Ой, а можно я клипсу заберу, студентам показывать? А говна подъесть не хочешь, мурзилка?

06. Привет, я Вика, я патологоанатом. Вот мой любимый анекдот про работу:

— Чего общего у трупа и котика?

— Холодный носик.

07. Врачам, в отличие от простых смертных, доступна опция консультации у коллег по телефону или фото.

Вадиму кожвенерологу можно выслать фотку родинки.

Андрею хирургу можно сфоткать синий палец — в травму ехать или само отвалится?

Ну а мне?

ВИКА У НАС ТРУП ЧТО ДЕЛАТЬ ААА?!

08. Трупов боятся даже врачи.

09. А патологоанатом это врач? Нет б*ять призвание.

10. Что заставило меня уйти из клиники в морг? Мне надоело, что пациенты постоянно задают вопросы, ответами на которые не будут пользоваться. В морге пациенты ничего не спрашивают. А если вдруг, ты ему сразу типа эй, палехчи, вопросы здесь задаю я! в поликлинике спрашивать надо было!

11. В поликлинике — вот где не работает патологоанатомское кольцо всевластия! У них редко кто умирает. Им от нас ничего не надо. Зато нам от них часто нужна справка.

12. У нас обязателен ежегодный медосмотр. Кровь на гепатиты, флюрография, офтальмолог, невролог, инфекционист, дерматолог — это все понятно. Но гинеколог -?!! Кем они нас считают, в самом деле?!