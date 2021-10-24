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НЕ ПАДАТЬ В ОБОМОРОК! ⟩ Том Круз, Мадонна, Деми Мур: что стало со звездами, красотой которых восхищались миллионы, но теперь не узнает никто

Голливуд. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Годы и пластические хирурги изменили внешность некоторых селебрити до неузнаваемости. Разочарованию фанатов нет предела, ведь они помнят своих кумиров совсем другими, пишет Лайф.

Каждый раз, когда в Сети появляется шокирующее фото очередной знаменитости мирового уровня, её поклонники чувствуют себя Нео, вышедшим из матрицы. Новую порцию звёздных преображений со знаком минус публикует New York Post, и этот список можно продолжать бесконечно.

Недавно поклонников неприятно удивил Том Круз. Актёр появился на бейсболе с одутловатым лицом, породив волну слухов о неудачных косметических инъекциях. Фанаты негодуют: куда делся обворожительный шпион из серии фильмов "Миссия: невыполнима"?

Том Круз. Фото © Tiwtter / Tom Cruise / Instagram / tomcruisesource

Том Круз. Фото © Tiwtter / Tom Cruise / Instagram / tomcruisesource

Трудно не заметить, что 48-летняя звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг продолжает выглядеть сногсшибательно только в "Инстаграме". Любое случайное фото актрисы, сделанное на улице, разбивает гламурный образ в пух и прах.

Тори Спеллинг. Фото © Instagram / torispelling / Twitter / Najdrozsza

Тори Спеллинг. Фото © Instagram / torispelling / Twitter / Najdrozsza

Мадонна продолжает эпатировать публику, невзирая на годы, прошедшие с её дебюта на музыкальной сцене. Певица периодически выкладывает в соцсети горячие снимки, но если раньше фанаты обсуждали степень откровенности её образов, то сейчас споры всё чаще возникают по поводу странной формы её головы.

Мадонна. Фото © Wikimedia Commons / Adam Sammler / Instagram / madonna

Мадонна. Фото © Wikimedia Commons / Adam Sammler / Instagram / madonna

В этом году список звёзд, претерпевших необъяснимые метаморфозы, пополнил актёр Зак Эфрон. Он появился на публичном мероприятии с опухшим лицом, породив слухи о неудачной пластике. Впрочем, некоторые специалисты уверяли, что квадратная челюсть звезды всего лишь последствия удаления зубов мудрости.

Зак Эфрон. Фото © Instagram / 15minutos.pe

Зак Эфрон. Фото © Instagram / 15minutos.pe

В начале года 58-летняя Деми Мур приняла участие в показе Fendi на Неделе высокой моды в Париже, напугав поклонников своим внешним видом. Фанаты актрисы отказывались верить, что перед ними та самая красотка, которой они восхищались все эти годы. Звезде даже посоветовали подать в суд на клинику, в которой ей, по их мнению, сделали неудачную пластику.

Деми Мур. Фото © "Кинопоиск" / Instagram / ellehongkong

Деми Мур. Фото © "Кинопоиск" / Instagram / ellehongkong

Звезда сериалов "Династия" и "Мэлроуз Плейс" Хэзер Локлир, блиставшая на рубеже 1980-х и 1990-х, к началу 2020-х изменилась до неузнаваемости. И возраст не единственная причина. Судя по всему, на внешность актрисы повлиял и её образ жизни (в 2018-м Локлир загремела в реабилитационную клинику), и попытки повернуть время вспять (с помощью косметических операций).

Хэзер Локлир. Фото © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / The Drew Barrymore Show

Хэзер Локлир. Фото © "Кинопоиск" / Скриншот видео: YouTube / The Drew Barrymore Show

От пухлощёкой милашки из "Дневника Бриджет Джонс" не осталось и следа, когда в 2014 году Рене Зеллвегер предстала перед публикой в новом образе — с прищуренными глазами, подтянутой кожей и более овальным лицом. Хейтеры тут же выдвинули версию о злоупотреблении пластикой, но актриса отвергла все обвинения.

Рене Зеллвегер. Фото © "Кинопоиск"

Рене Зеллвегер. Фото © "Кинопоиск"

На пике своей популярности в середине 1990-х Виктория Бекхэм, выступавшая в составе Spice Girls, могла похвастаться естественной красотой, которой она, без сомнения, обладала. Но немного погодя певица решила стать иконой стиля, радикально изменив свою внешность, и такие метаморфозы пришлись по вкусу не всем её фанатам.

Виктория Бекхэм. Фото © "Кинопоиск" / Instagram / victoriabeckham

Виктория Бекхэм. Фото © "Кинопоиск" / Instagram / victoriabeckham

Дебютировав в кино в 2007 году, Меган Фокс стала воплощением образа "девушки по соседству". Но с течением времени её облик претерпевал изменения, и в итоге от милашки из "Трансформеров" не осталось и следа. Скулы, губы и разрез глаз актрисы теперь могут служить пособием для пластического хирурга.

Меган Фокс. Фото © "Кинопоиск"

Меган Фокс. Фото © "Кинопоиск"

Популярный в нулевые годы певец недавно напугал фанатов изменениями во внешности, породив волну слухов об использовании косметических инъекций. Рикки Мартин дал интервью на телевидении, представ перед камерами с отёкшим лицом, и у зрителей сложилось впечатление, что всё дело в недавно проведённых процедурах по омолаживанию. Впрочем, сам Мартин поспешил заявить, что это лишь домыслы.

Рикки Мартин. Фото © "Кинопоиск" / Twitter / Replicant

Рикки Мартин. Фото © "Кинопоиск" / Twitter / Replicant

В последнее время Мэттью Перри, прославившийся благодаря культовому сериалу "Друзья", регулярно даёт публике поводы для беспокойства. Его неопрятная внешность и неважная физическая форма заставляют фанатов думать, что их кумир снова пошёл по кривой дорожке, погрязнув в пучине алкоголя и наркотиков. А ведь когда-то он сводил с ума миллионы поклонниц.

Мэттью Перри. Фото © "Кинопоиск" / Twitter / nypost

Мэттью Перри. Фото © "Кинопоиск" / Twitter / nypost

Даже папарацци засомневались, того ли они снимают, когда в их объективы попал 54-летний Вин Дизель, совершавший прогулку на яхте в Италии. От былой горы мышц не осталось и следа: внешний вид актёра теперь мало напоминает образ мускулистого альфа-самца, созданный им в кино. "Он что, беременный?" — задал риторический вопрос один из фанатов.

Вин Дизель. Фото © Instagram / vindiesel / Twitter / Page Six

Вин Дизель. Фото © Instagram / vindiesel / Twitter / Page Six

Кэмерон Диаз уже давно не снимается в кино, но поклонники продолжают следить за любимой актрисой, и они бьют тревогу. Недавно папарацци запечатлели звезду на улице в образе "беззубой старухи", как саркастически подметили комментаторы. Красотка из 1990–2000-х уже не может вдохновить фанатов на комплименты, и ей остаётся довольствоваться лишь критикой в свой адрес.

Кэмерон Диаз. Фото © "Кинопоиск" / Twitter / HollywoodLife

Кэмерон Диаз. Фото © "Кинопоиск" / Twitter / HollywoodLife

 
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