НЕ ПАДАТЬ В ОБОМОРОК! ⟩ Том Круз, Мадонна, Деми Мур: что стало со звездами, красотой которых восхищались миллионы, но теперь не узнает никто

В начале года 58-летняя Деми Мур приняла участие в показе Fendi на Неделе высокой моды в Париже, напугав поклонников своим внешним видом. Фанаты актрисы отказывались верить, что перед ними та самая красотка, которой они восхищались все эти годы. Звезде даже посоветовали подать в суд на клинику, в которой ей, по их мнению, сделали неудачную пластику.