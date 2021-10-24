НЕ ПАДАТЬ В ОБОМОРОК! ⟩ Том Круз, Мадонна, Деми Мур: что стало со звездами, красотой которых восхищались миллионы, но теперь не узнает никто

Каждый раз, когда в Сети появляется шокирующее фото очередной знаменитости мирового уровня, её поклонники чувствуют себя Нео, вышедшим из матрицы. Новую порцию звёздных преображений со знаком минус публикует New York Post, и этот список можно продолжать бесконечно.
Недавно поклонников неприятно удивил Том Круз. Актёр появился на бейсболе с одутловатым лицом, породив волну слухов о неудачных косметических инъекциях. Фанаты негодуют: куда делся обворожительный шпион из серии фильмов "Миссия: невыполнима"?
Трудно не заметить, что 48-летняя звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг продолжает выглядеть сногсшибательно только в "Инстаграме". Любое случайное фото актрисы, сделанное на улице, разбивает гламурный образ в пух и прах.
Мадонна продолжает эпатировать публику, невзирая на годы, прошедшие с её дебюта на музыкальной сцене. Певица периодически выкладывает в соцсети горячие снимки, но если раньше фанаты обсуждали степень откровенности её образов, то сейчас споры всё чаще возникают по поводу странной формы её головы.
В этом году список звёзд, претерпевших необъяснимые метаморфозы, пополнил актёр Зак Эфрон. Он появился на публичном мероприятии с опухшим лицом, породив слухи о неудачной пластике. Впрочем, некоторые специалисты уверяли, что квадратная челюсть звезды всего лишь последствия удаления зубов мудрости.
В начале года 58-летняя Деми Мур приняла участие в показе Fendi на Неделе высокой моды в Париже, напугав поклонников своим внешним видом. Фанаты актрисы отказывались верить, что перед ними та самая красотка, которой они восхищались все эти годы. Звезде даже посоветовали подать в суд на клинику, в которой ей, по их мнению, сделали неудачную пластику.
Звезда сериалов "Династия" и "Мэлроуз Плейс" Хэзер Локлир, блиставшая на рубеже 1980-х и 1990-х, к началу 2020-х изменилась до неузнаваемости. И возраст не единственная причина. Судя по всему, на внешность актрисы повлиял и её образ жизни (в 2018-м Локлир загремела в реабилитационную клинику), и попытки повернуть время вспять (с помощью косметических операций).
От пухлощёкой милашки из "Дневника Бриджет Джонс" не осталось и следа, когда в 2014 году Рене Зеллвегер предстала перед публикой в новом образе — с прищуренными глазами, подтянутой кожей и более овальным лицом. Хейтеры тут же выдвинули версию о злоупотреблении пластикой, но актриса отвергла все обвинения.
На пике своей популярности в середине 1990-х Виктория Бекхэм, выступавшая в составе Spice Girls, могла похвастаться естественной красотой, которой она, без сомнения, обладала. Но немного погодя певица решила стать иконой стиля, радикально изменив свою внешность, и такие метаморфозы пришлись по вкусу не всем её фанатам.