ШОК В СТЕПЕНИ БЕСКОНЕЧНОСТИ ⟩ Ребенок выстрелил в себя в онкобольнице из дедушкиного пистолета

Как уточнил источник Лайфа, ребёнок попал в онкологическое отделение с саркомой головного мозга и находился там две недели. На сегодня была запланирована выписка. Трагедия произошла, когда мальчик собирал личные вещи. Помимо онкологии у ребёнка синдром Дауна. Следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия.

Как сообщает SHOT, дед мальчика, оружием которого ребёнок ранил себя, занимается охотой. За 66-летним мужчиной числится много оружия, а травматический пистолет он носит с собой в целях самообороны. Отправляясь в больницу к внуку, дедушка не убрал пистолет в кобуру, а просто положил оружие в сумку.

В палате были найдены четыре патрона. Пол и вещи оказались в крови. По словам источника Лайфа, состояние раненого мальчика на данный момент оценивается врачами больницы как критическое.

Ребёнок находился в отделении две недели — он проходил химиотерапию из-за саркомы головного мозга. 22 октября мальчика собирались выписать из клиники. Во время сборов он остался в палате один, достал из сумки дедушкин пистолет «Оса» и выстрелил в себя. Оружие официально зарегистрировано. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».