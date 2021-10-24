Вс, 24.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ШОК В СТЕПЕНИ БЕСКОНЕЧНОСТИ ⟩ Ребенок выстрелил в себя в онкобольнице из дедушкиного пистолета

В палате были найдены четыре патрона. Пол и вещи оказались в крови ФОТО: Лайф

В онкологическом отделении Нижневартовской детской клинической окружной больницы ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Как уточнил источник Лайфа, ребёнок попал в онкологическое отделение с саркомой головного мозга и находился там две недели. На сегодня была запланирована выписка. Трагедия произошла, когда мальчик собирал личные вещи. Помимо онкологии у ребёнка синдром Дауна. Следователи пытаются выяснить обстоятельства происшествия.

Как сообщает SHOT, дед мальчика, оружием которого ребёнок ранил себя, занимается охотой. За 66-летним мужчиной числится много оружия, а травматический пистолет он носит с собой в целях самообороны. Отправляясь в больницу к внуку, дедушка не убрал пистолет в кобуру, а просто положил оружие в сумку.

В палате были найдены четыре патрона. Пол и вещи оказались в крови. По словам источника Лайфа, состояние раненого мальчика на данный момент оценивается врачами больницы как критическое.

Ребёнок находился в отделении две недели — он проходил химиотерапию из-за саркомы головного мозга. 22 октября мальчика собирались выписать из клиники. Во время сборов он остался в палате один, достал из сумки дедушкин пистолет «Оса» и выстрелил в себя. Оружие официально зарегистрировано. По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

НАВЕРХ
Back