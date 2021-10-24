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ПОДВИГЛА АКЦИЯ ПРОТЕСТА ⟩ Заведения общепита по всей Эстонии начали сбор кофе и шоколада для медицинского персонала

Продукты питания для медработников ФОТО: Elu24 kollaaž

Акция протеста, как известно, прошла в субботу на площади Вабадузе. Итогом ее стала и отправка сотрудникам инфекционной клиники Западно-Таллиннской центральной больницы пицц за 500 евро. Деньги были собраны в одной из групп в Facebook. Это послужило источником вдохновения и для других мест общепита, сообщает Elu24.

«Врачи Западно-Таллиннской центральной больницы благодарят за подарок Pizza Americana (40 пицц)!» - написал в Facebook написал глава больницы Аркадий Попов.

Идея была запущена в группе Facebook Uhhuude ja Külahullude Entsüklopeedia и состояла в том, чтобы одновременно поддержать как ресторан Pizza Americana, который закрылся из-за акции проеста, так и измученный тяжелой работой медицинский персонал. Менее чем за два часа для инфекционной клиники Западно-Таллиннской центральной больницы было собрано более 500 евро и заказаны пиццы.

Кампания вдохновила и другие заведения общественного питания. Например, Õllepood №1 из Тарту написал такой блог: «У каждого из нас есть свои советы, как оставаться энергичным в течение долгого рабочего дня. Но чашка чая или кофе с шоколадом, кажется, является самым универсальным средством. Плюс слова поддержки. Если вы хотите поблагодарить сотрудников клиники Тартуского университета, то приносите чай, кофе или шоколад хорошего качества и с длительным сроком хранения в ​​пункт сбора в Тарту по адресу Рюйтли, 18, ежедневно 14–22). Кампания по сбору средств длится неделю, затем собранные продукты мы отдадим в клинику (пожелание чая, кофе и шоколада было высказано медицинскими работниками клиники)».

Поддержала акцию и грузинская таверна в Таллинне Tavern Tbilisi, решив подпитать энергией врачей и медсестер. Продукты длительного срока хранения, а также шоколад, чай и кофе можно оставлять в Таллинне по адресу Рюйтли, 18 в Старом городе, каждый день 12-22.00.

Вчера вечером администраторы фейсбуковской группы Koroonaviirus Eestis 24h info тоже поделились хорошими новостями. «Продавцы мужского отдела Tartu Kaubamaja поддерживают Тартускую скорую помощь. Спасибо!» - так написали медицинские работники.

ФОТО: Facebook
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