ФОТО ⟩ Вор опустошил кассу тартуского отеля и прихватил с собой чайник

Ночью с четверга на пятницу было совершено вторжение в помещение отеля Rehe, откуда украли наличные деньги из кассы. «Вся наличность исчезла из кассы, на дне осталось всего несколько центов», – сказал менеджер отеля, обнаруживший пустой ящик.

«Это было очень неприятное чувство. Я даже не могу описать такое чувство беспомощности, что кто-то может вот так приходить и уходить», – впоминает заведующая Вирге. Поскольку в отеле нет администраторов и все основано на дверных кодах, произошедшее обнаружили только на следующее утро.

«Не было никакого бардака и беспорядка, все было очень аккуратно», – сказала заведующая, добавив, что не обнаружила бы кражу, если бы не открыла сегодня утром ящик для денег. Посмотрев на записи камеры наблюдения, Вирге заявила, что вор действовал целеустремленно и спокойно.

Хотя все двери и окна отеля были заперты, двери двух арендованных помещений в том же здании остались незапертыми. Именно через них вор попал в отель.

Но как вору удалось открыть кассу? «Вероятно, у него есть опыт, потому что он точно знал, где находится крошечное отверстие, которое можно использовать, чтобы открыть кассу», – говорит Вирге.

Общая сумма убытков оценивается заведующей в 550 евро. Помимо денег из кассы отеля, мужчина схватил мобильный телефон и чайник, принадлежащие центру по уходу за детьми, работающим в том же здании.

По словам заведующей отеля, они также сделали заявление в полицию.

«Я не думаю, что его поймают», – сказала заведующая, добавив, что хочет предупредить всех в этом районе. «Двери обязательно должны быть заперты, они по-прежнему являются основной защитой от воров», – сказала Вирге.



