Пт, 22.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Сети нашли пророческий твит застрелившего оператора Алека Болдуина

Алек Болдуин. ФОТО: JAVIER ROJAS

Голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Между тем в Интернете нашли старый твит Болдуина, который в СМИ уже назвали пророческим, пишет МК.

Четыре года назад Болдуин прокомментировал в Twitter новость о том, что в Южной Калифорнии полицейский подрался с прохожим у магазина, а затем выстрелил в него.

Интересно, каково это, случайно убить кого-либо?

- задался тогда вопросом актер.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Один из подписчиков тогда призвал Болдуина «не говорить глупостей», а он в ответ попросил оппонента посмотреть видео инцидента.

После трагедии на съемочной площадке этот твит стал очень популярным, при этом интернет-пользователи начали оставлять в комментариях гневные сообщения. К настоящему моменту запись удалена.

Инцидент произошел во время съемок вестерна «Ржавчина». Болдуин произвел выстрелы из бутафорского пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Однако, судя по всему, они оказались боевыми.

В результате смертельное ранение получила оператор — 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти ее не удалось.

Также тяжелое ранение получил режиссер Джоэл Саус, его состояние оценивается как критическое.

С самим Болдуином побеседовали полицейские, обвинение ему не предъявляли. В свою очередь свидетели отмечают, что актер после ЧП был в шоковом состоянии и плакал.

НАВЕРХ
Back