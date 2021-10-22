До Алека Болдуина: шесть смертельных трагедий на съемочной площадке

Иногда при просмотре фильмов мы даже не задумываемся о том, с какими трудностями и даже со смертью сталкивались участники съемочного процесса. Однако в нашем мире от несчастных случаев никто не застрахован: WMJ.ru собрал семь ситуаций, когда во время создания ленты погибали люди, пишет MSN.
1. Галина Хатчинс
Произошедшее случилось совсем недавно, в центре трагедии оказался актер Алек Болдуин и оператор Галина Хатчинс. Во время съемок фильма «Ржавчина», где артист выступил в качестве продюсера, а также сыграл главную роль, Болдуин несколько раз выстрелил из пистолета, ранив в ключицу режиссера Джоэла Соуса, а также Хатчинс, которая в последствии скончалась от выстрела. Само оружие было реквизитным, предполагалась, что оно заряжено холостыми патронами, однако на деле в обойме оказались боевые. На данным момент идет разбирательство, обвинения актеру пока не выдвинуты.
2. Сергей Бодров-младший
Пожалуй, самая громкая история в российском кинематографе, до сих пор так и не раскрытая до конца. Помимо актерской деятельности, принесшей Бодрову-младшему всероссийскую популярность и народное признание, артист также пробовал свои силы в качестве режиссера. В 2002 году Сергей приступил ко второму своему фильму «Связной» (ранее критики уже по достоинству оценили дебютную картину Бодрова-младшего «Сестры» с Оксаной Акиньшиной в главной роли). Съемки нового проекта проходили на Кавказе, в Северной Осетии, а некоторые сцены снимались в Кармадонском ущелье, где и произошла трагедия. 20 сентября на горе начался сход ледника, под которым и оказалась группа Бодрова. Подо льдом оказалось 120 человек, 23 из которых были участниками съемочного процесса. Ни одно тело деятелей киноиндустрии найдено не было, съемочная группа до сих пор числится пропавшей без вести.
3. Брендон Ли
В фильме Алекса Пройаса «Ворон», вышедшем в 1994 году, ведущие роли сыграли Майкл Масси и Брендон Ли. Последний исполнял роль злодея, а в одной из сцен должен был погибнуть от рук героя Масси. В качестве реквизита создатели картины решили использовать настоящий пистолет «Магнум» 44-го калибра, заряженный холостыми патронами. Сцена могла бы получиться эффектной и не закончится трагедией, если бы в оружии не застряла заглушка, которая вылетела из пистолета при выстреле и пробила Брендону живот, застряв в позвоночнике актера. Из-за обильного кровотечения Ли скончался в больнице через 12 часов. Трагическая сцена была переснята, а оставшиеся эпизоды сыграл каскадер Брендона.
4. Вик Морроу, Мика Дин и Рене Шин Йи Чен
Эта трагедия практически никого не оставила равнодушным, после нее в Голливуде были введены жесткие правила, которые необходимо соблюдать при съемках с участием детей. Случай произошел в 1994 году при создании фильма ужасов «Сумеречная зона». В сценарии присутствовал эпизод преследования вертолетом 7-летнего Мик Дина Ли, 6-летнего Рене Чена, а также 53-летнего Вика Морроу. По задумке режиссера вертолет должен был лететь в 25 футах над актерами, однако из-за плохой видимости в темное время суток, а также взрывов пиротехники, пилот потерял управление и машина рухнула на землю. Шесть пассажиров летательного аппарата отделались незначительными ушибами, а вот актеров, находившиеся на земле, вертолет буквально разрубил на части, они погибли на месте. Родители детей, а также дочь Морроу получили денежную компенсацию за моральный ущерб.
5. Стив Ирвин
Актер, телеведущий и натуралист Стив Ирвин прославился благодаря циклу передач «Охота на крокодилов», выходившему на телеканале Discovery. Также Стив нередко плавал с опасными животными в океане, снимая весь процесс для документальных фильмов. Во время съемки телепередачи «Смертоносные убийцы океана» ведущий спустился с аквалангом ко дну Большого Барьерного рифа в Австралии и начал плавать над скатами-хвостоколами, один из которых, по всей видимости, воспринял действия Стива как нападение и ужалил его хвостом прямо в сердце. Смерть настигла ведущего очень быстро. Весь процесс был снят на камеру, однако супруга погибшего натуралиста предпочла уничтожить пленку.
6. Арт Шолль
Картина режиссера Тони Скотта «Лучший стрелок» повествовала о соперничестве летчиков, а потому многие сцены в фильме снимались с воздуха, с привлечением профессионалов. Одним из участников съемочного процесса стал летчик Арт Шолль, умевший выполнять сложнейшие элементы на самолете. В роковой день в 1985 году его задачей было выполнить на аппарате плоский штопор и снять весь процесс из кабины на камеру. Однако какие-то части двигателя дали сбой, все произошло настолько быстро, что Шолль успел лишь сообщить диспетчеру о проблемах на борту, после чего машина рухнула в Тихий Океан недалеко от берега Южной Калифорнии. Ни тела, ни обломков аппарата найти не удалось, а потому истинные причины неполадок остаются до сих пор неизвестны. Картина была посвящена трагическим погибшему летчику.
7. Джордж Камиллери
Джордж был статистом на съемочной площадке популярнейшего фильма «Троя» (2004). Во время съемок одной из сцен Камиллери сломал ногу, после чего был отправлен в местную клинику (сами съемки проходили в Мексике). Через несколько недель бодибилдер пошел на поправку, однако вскоре культурист столкнулся с осложнениями в организме, которые повлекли за собой его смерть.
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