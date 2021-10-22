До Алека Болдуина: шесть смертельных трагедий на съемочной площадке

1. Галина Хатчинс

Произошедшее случилось совсем недавно, в центре трагедии оказался актер Алек Болдуин и оператор Галина Хатчинс. Во время съемок фильма «Ржавчина», где артист выступил в качестве продюсера, а также сыграл главную роль, Болдуин несколько раз выстрелил из пистолета, ранив в ключицу режиссера Джоэла Соуса, а также Хатчинс, которая в последствии скончалась от выстрела. Само оружие было реквизитным, предполагалась, что оно заряжено холостыми патронами, однако на деле в обойме оказались боевые. На данным момент идет разбирательство, обвинения актеру пока не выдвинуты.

2. Сергей Бодров-младший

Пожалуй, самая громкая история в российском кинематографе, до сих пор так и не раскрытая до конца. Помимо актерской деятельности, принесшей Бодрову-младшему всероссийскую популярность и народное признание, артист также пробовал свои силы в качестве режиссера. В 2002 году Сергей приступил ко второму своему фильму «Связной» (ранее критики уже по достоинству оценили дебютную картину Бодрова-младшего «Сестры» с Оксаной Акиньшиной в главной роли). Съемки нового проекта проходили на Кавказе, в Северной Осетии, а некоторые сцены снимались в Кармадонском ущелье, где и произошла трагедия. 20 сентября на горе начался сход ледника, под которым и оказалась группа Бодрова. Подо льдом оказалось 120 человек, 23 из которых были участниками съемочного процесса. Ни одно тело деятелей киноиндустрии найдено не было, съемочная группа до сих пор числится пропавшей без вести.

3. Брендон Ли

Брендон Ли. ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

В фильме Алекса Пройаса «Ворон», вышедшем в 1994 году, ведущие роли сыграли Майкл Масси и Брендон Ли. Последний исполнял роль злодея, а в одной из сцен должен был погибнуть от рук героя Масси. В качестве реквизита создатели картины решили использовать настоящий пистолет «Магнум» 44-го калибра, заряженный холостыми патронами. Сцена могла бы получиться эффектной и не закончится трагедией, если бы в оружии не застряла заглушка, которая вылетела из пистолета при выстреле и пробила Брендону живот, застряв в позвоночнике актера. Из-за обильного кровотечения Ли скончался в больнице через 12 часов. Трагическая сцена была переснята, а оставшиеся эпизоды сыграл каскадер Брендона.

4. Вик Морроу, Мика Дин и Рене Шин Йи Чен