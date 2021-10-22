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ФОТО ⟩ Клиент новой Maxima в Лаагри: куда смотрит Департамент здоровья?

Maxima XX. Снимок илюстративный ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вчера в Лаагри открылся новый магазин Maxima. Местный житель, отправившийся посмотреть магазин, наткнулся на одну полку с кондитерскими изделиями, которая вызвала у него вопросы.

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Житель Лаагри поделился в Facebook-сообществе фотографией хлебной витрины, продукты на которой не были совершенно ничем накрыты. Это вызвало опасения в связи с быстро распространяющимся в Эстонии коронавирусом, из-за чего частицы вируса могут летать в воздухе. «Куда смотрит Департамент здоровья?» – с тревогой спрашивает покупатель. В комментарии к посту, который на данный момент уже удален, многие высказались, что не видят в этом проблемы, так как во многих магазинах таким же образом продают конфеты или рыбу.

Комментирует руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Тия Шапель:

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