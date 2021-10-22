ФОТО ⟩ Клиент новой Maxima в Лаагри: куда смотрит Департамент здоровья?

Житель Лаагри поделился в Facebook-сообществе фотографией хлебной витрины, продукты на которой не были совершенно ничем накрыты. Это вызвало опасения в связи с быстро распространяющимся в Эстонии коронавирусом, из-за чего частицы вируса могут летать в воздухе. «Куда смотрит Департамент здоровья?» – с тревогой спрашивает покупатель. В комментарии к посту, который на данный момент уже удален, многие высказались, что не видят в этом проблемы, так как во многих магазинах таким же образом продают конфеты или рыбу.