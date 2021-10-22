В РЕСТОРАНЫ НИ НОГОЙ! ⟩ Видео заплесневелых емкостей для льда под напитки в ресторанах шокировало весь мир

В соцсети TikTok стало набирать популярность видео с кадрами из ресторана. На видео техник, обслуживающий оборудование для производства пищевого льда в ресторанах, показал, как могут относиться в заведениях общепита к соблюдению санитарных норм и обслуживанию льдогенераторов.

На видео он показывает льдогенератор с грязной водой и накипью, что позволяет понять, из воды какого качества могут делать лёд для напитков.

«Позвольте мне рассказать вам кое-что очень быстро: часто люди ходят в рестораны, они заболевают и думают, что это пищевое отравление или еда вызывает у них тошноту. Скорее всего, вас тошнит от льда», — отметил специалист.