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УЖАС! ⟩ Режиссера «Ералаша» задержали по обвинению в педофилии

Заставка журнала "Ералаш" ФОТО: скриншот видео

Илье Белостоцкому изменили статью на более «тяжелую», передает Topnews.

В Москве по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего задержан режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, позднее следователи предъявили обвинение постановщику юмористических лент по более тяжелой статье, обвинив его в половых сношениях с подростком, не достигшим 16 лет.

Наказание по статье составляет до десяти лет лишения свободы. РЕН ТВ, в свою очередь, неофициально заявляет, что мужчину обвиняют по двум статьям сразу.

На данный момент Белостоцкий помещен в следственный изолятор, его делом занимается Московское Главное следственное управление СКР. Напомним, что Белостоцкий был арестован еще год назад, 14 октября, сообщает агентство «Москва».

Как сообщается в материалах Пресненского суда, его обвинили в развращении подростка. А дома у режиссера, по данным телеграм-канала «112», нашли детскую порнографию.

Канал «Осторожно, новости» уточнял, что, по словам свидетеля, в квартире найдена «целая коллекция» детского порно, а также фото и видео с обнаженными подростками.

В то же время родственники кинематографиста на протяжении года скрывали его пропажу, заявляя, что тот сильно более и не в состоянии выйти на связь. Сейчас срок ареста продлен. Известно, что Белостоцкий уже 17 лет года входит в Гильдию кинорежиссеров России.

Он работал как режиссер-постановщик «Ералаша» и сериала «След».

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