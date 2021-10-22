Новое лицо Ренаты Литвиновой шокировало пользователей Сети

Актриса активно ведет свой Инстаграм, за которым наблюдают уже более 1,2 миллиона человек. Подписчикам режиссер показывает собственные фото, кадры рабочего процесса и иногда делится философскими размышлениями о жизни.

В последние четыре дня Рената Муратовна в Сети не появлялась, вызвав беспокойство подписчиков, однако несколько часов назад, вероятно, решила оправдаться за длительное отсутствие и опубликовала необычный кадр с подписью: «Контроль хаоса с утра и так каждый день…»

На фото артистка позирует обнаженной, прикрыв грудь черным полотном. На лице у нее белая пудра, а губы накрашены красной помадой лишь наполовину. Из-за такого странного грима и от того, что на снимке Рената стоит вполоборота, кажется, будто лицо режиссера искажено странной гримасой.