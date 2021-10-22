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Новое лицо Ренаты Литвиновой шокировало пользователей Сети

Рената Литвинова ФОТО: Instagram

Загадочная Рената Литвинова на свои 54 года точно не выглядит. Недавно она вновь удивила и даже испугала поклонников новым образом, пишет eg.ru.

Актриса активно ведет свой Инстаграм, за которым наблюдают уже более 1,2 миллиона человек. Подписчикам режиссер показывает собственные фото, кадры рабочего процесса и иногда делится философскими размышлениями о жизни.

В последние четыре дня Рената Муратовна в Сети не появлялась, вызвав беспокойство подписчиков, однако несколько часов назад, вероятно, решила оправдаться за длительное отсутствие и опубликовала необычный кадр с подписью: «Контроль хаоса с утра и так каждый день…»

На фото артистка позирует обнаженной, прикрыв грудь черным полотном. На лице у нее белая пудра, а губы накрашены красной помадой лишь наполовину. Из-за такого странного грима и от того, что на снимке Рената стоит вполоборота, кажется, будто лицо режиссера искажено странной гримасой.

Большинство поклонников сочли это фото весьма оригинальным, но нашлись и те, кто просто испугался, увидев в ленте новостей перекошенную Литвинову. Сама Литвинова на возгласы и замечания в Сети практически никогда не реагирует. Месяц назад она продемонстрировала пользователям еще более женственное и пикантное фото, на котором фанаты смогли разглядеть обнаженную грудь артистки. О своей личной жизни Литвинова предпочитает не распространяться. Замужем она была дважды, оба брака закончились разводом. Единственной дочери актрисы, Ульяне, уже 20 лет. Недавно девушка выпустила свою первую коллекцию модной одежды.

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