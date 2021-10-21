ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Эвакуация вызвала у клиента Stockmann опасения угрозы взрыва

Читатель Elu24 отправил в редакцию фото, на котором видно, что во дворе собрались сотрудники Stockmann. «Я пришел в парикмахерскую, чтобы быстро уложить волосы, когда увидел, что людей эвакуировали. Сотрудник службы безопасности G4S сказал, что руководство позже все объяснит», - пишет читатель, спрашивая, не было ли угрозы взрыва.

Раюотники Stockmann и охранник G4S во дворе торгового центра. ФОТО: Lugeja foto

Портал Elu24 связался с Ингой Беркович, руководителем отдела маркетинга центра, и она объяснила, что в таллиннском универмаге Stockmann проводилась плановая учебная эвакуация.

«Такие учебные тревоги являются обязательными в соответствии с Законом о пожарной безопасности не реже одного раза в год, и для сотрудников необходимо иметь возможность практиковаться в реальной жизни, как вести себя в случае пожара, и выводить клиентов и сотрудников из универмага настолько быстро и безопасно, насколько это возможно», - поясняет Беркович, что на самом деле угрозы взрыва, к счастью, не было.

Во время сегодняшней учебной тревоги сотрудники также смогли опробовать основные средства пожаротушения. Менеджер службы безопасности Stockmann Таури Сепп подтверждает, что учения прошли гладко. «Мы хотели бы выразить огромную благодарность нашим клиентам за их понимание».



