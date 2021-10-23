ВИДЕО ⟩ Наряд за 15 евро или за 15 000 евро: как одеваются звезды Эстонии

Таллиннская Неделя моды в самом разгаре! Репортер портала Krasotka.ee Ксения Васильева находится в эпицентре модных событий - Котле культуры, где проходят все показы в этом году.

Тяжелый люкс против Okidoki.ee

Светская львица Ану Саагим предпочитает только самые дорогие мировые бренды, такие, как например, Cartier. Одни только ее украшения стоят больше, чем 15 000 евро. Свой Комбинезон цвета фуксии звезда приобрела в знаменитом эстонском ателье Embassy of Fashion. Там сосредоточено творчество трех титулованных модельеров – Кетлин Бахманн, Альдо Ярвсоо и Рийны Пыльдрооз, а также ювелира Танеля Веэнре.

Однако, одинаково блистательно можно выглядеть из за 15 евро! Так известная журналистка портала Kroonika Анна-Мария Макку купила изумительное платье на популярной сайте по продаже как новых, так и б/у вещей - Okidoki.ee. Цена платья всего-лишь 15 евро. Согласитесь, что оно выглядит гораздо дороже!

Винтажный Versace и немного садо-мазо

Стоймость образа Марко - 2098 евро

Известный эстонский стриптизер из Тарту Марко Тасане также прибыл на Неделю моды в сопровождении загадочной подруги в образе, вдохновленным кварталом Сохо.

На Марко был пиджак из давней коллекции Gianni Versace, который он приобрёл в комиссионке за 250 евро. Рубашку ему сшили на заказ из ткани Dolce&Gabbana (около 200 евро), брюки Armani за 326 евро, сапоги Balenciaga (правильная цена) 795 евро, портфель Hugo Boss 527 евро.

Одежда собственного бренда и леопардовая шубка из секонд-хенда

— Расскажите о ваших образах и поделитесь, сколько стоит?

«На мне одежда из моей крайней коллекции Life is a Circle, которая была сделана в сотрудничестве с Circle K», - ответил эпатажный дизайнер Tim Bluz, добавив, что коллекция вдохновлена дорожным движением. На вопрос о стоимости вещей своего бренда, Тим не стал раскрывать цен, признавшись, что вещи на нем стоят дорого, так как в единственном экземпляре. «Бесценные!» - сошлись на мнение все.

Певица Лаура Приц, из популярной группы Ziggy Wild, любительница дерзких образов. Все свои стильные образы она предпочитает приобретать в комиссионных магазинах, так как для она поддерживает вторичное использование! С легкой руки девушка может дать второе дыхание вещам из секонд-хенда, имплементируя их в свои look-и. Леопардовую шубку она приобрела в любимой комиссионке Riisaikel. Лаура не помнит точную стоимость вещей.

Любители моды предпочитают местных дизайнеров