Назван самый «ненавидимый» знак Зодиака, у которого сразу три главных врага

Удивительно, но согласно научным данным, одними из самых «бедовых» считаются представители знака Водолей. У них, в отличие от остальных, есть как минимум три главных «звездных» врага, которые мечтают расквитаться с ними по особенным, «личным» причинам.

Тельцов раздражает в Водолеях их наивность и чрезмерная одухотворенность. Будучи представителями воздушной стихии Водолеи смотрят на мир буквально сквозь «розовые очки», что очевидно угнетает их «приземленных» оппонентов. Не нравится Тельцам и то, с какой уверенностью Водолеи заявляют о стремлении к свободе. В их понимании, эти люди — подростки, не сведущие о жизни ничего, а потому при удобном случае не преминут их чем-нибудь уколоть и побольнее. Должны же понимать, кто здесь главный!

Скорпионы не могут смириться с тем фактом, что заядлых оптимистов Водолеев считают практически идеальными. Они не понимают, как обыкновенные люди, обладающие кучей недостатков, вдруг могут превзойти их самих, а потому готовы сделать все возможное, чтобы раскрыть окружающим «правду». Нередко это оборачивается против самих Скорпионов.

Раки ненавидят в Водолеях их склонность к постоянным переменам. Будь то работа или личные отношения — последние все время стремятся к чему-то большему, а потому без труда прощаются с «прошлой жизнью». Спокойных и консервативных Раков такая манера поведения представителя воздушной стихии заставляет серьезно понервничать и порой действовать совершенно необдуманно.



