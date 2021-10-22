ГЛАС НАРОДА ⟩ Узнай первым: поддерживают ли известные русские введение ограничений

2. Не верю, а знаю, что не минимизирует, а уменьшает его распространение. Достаточно ли эффективно уменьшает - не знаю.

Визажист Ирэн Чуприяновская

ФОТО: личный архив

1. Вопрос тяжелый. Когда я вакинировалась летом, то делала это только, для того, чтобы ходить без маски и посещать мероприятия. Но с того времени все поменялось. И всем вакцинированным теперь надо носить маски. Хотелось бы и самой оставаться здоровой, и чтобы наши учреждения не закрывались, как уже было. Хочется, чтобы не было высокой смертности и того уровня заболевания, как в Латвии. Думаю, оно стоит того, чтобы походить в масках. Но я против такой обязаловки, у людей должен быть выбор. Думаю, тесты должны быть. Если человек не хочет вакцинироваться, это его ответственность. Одноразовые тесты, как были, это нормально.

2. Частично верю.

Дизайнер Диана Денисова

ФОТО: личный архив

1. Я за то, чтобы всех допускали везде. Тест на входе - это и так уже было нормальное ограничение. И люди могли делать свой выбор.

2. Да, маска минимизировала БЫ распространение вируса, если бы ее носили заболевшие люди. Но, во-первых, у многих болезнь проходит бессимптомно, а во-вторых, знаю некоторых, кто принципиально не носит маску. Так что, собственно, смысл от ношения маски пропадает. Я вообще за то, чтобы все делать без фанатизма.

Тележурналист, администратор группы «Таллиннцы» в Фейсбуке Олег Беседин

ФОТО: личный архив

1. Вопросов больше чем ответов… Грозит ли уже вакцинированным людям заболеть короновирусом? Ведь если после вакцинации человек в безопасности, то ему нечего боятся больных Covid-19. Или это не так? Что стимулирует людей получить дозу вакцины? Боязнь ограничения или страх перед болезнью? Государство ограничивает права людей, которые также исправно платят налоги. Запугивая полицией, ограничениями свобод и полным локдауном. Страдают не только невакцинированые люди, но и мелкий и средний бизнес. И в общем страдает все общество. Как обезопасить людей от болезни? Любое ограничение толкает людей на противодействие. Руководство страны разделило общество на два лагеря. Этим летом на Ратушной площади, на одном из городских концертов, уже разделяли народ железным забором, а после мероприятия люди, имеющие паспорт вакцинации и не имеющие его, ехали в одном общественном транспорте. Сам я укололся, но ежедневно по работе общаюсь с людьми, которые по разным причинам не хотят вакцинироваться, и между нами нет железного забора.