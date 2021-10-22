ГЛАС НАРОДА ⟩ Узнай первым: поддерживают ли известные русские введение ограничений
Новые ограничения вводятся в Эстонии с 25 октября, и хотим мы того или не хотим, а соблюдать их придется.
Новые ограничения вводятся в Эстонии с 25 октября, и хотим мы того или не хотим, а соблюдать их придется.
Мы решили узнать у известных русских, как они относятся к новой реальности и зхадали два вопроса.
1. Поддерживаете ли вы новые ограничения, в частности, запрет для невакцинированных взрослых на доступ к развлечениям, культуре и посещению мест общепита?
2. Верите ли вы то, что маска минимизирует распространение коронавируса?
Юлия Прокопчук, руководитель проектов в JPM Agency
1. Конечно же, такого рода жесткие меры по ограничению жизнедеятельности населения вполне понятны. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но ситуация в стране, согласно статистике, не оптимистична. Но такова реальность сегодняшнего дня. Моя профессиональная деятельность связана также и с культурно-массовыми мероприятиями, поэтому эти ограничения коснулись и меня.
2. Ответить однозначно на это вопрос я затрудняюсь, поскольку не являюсь медицинским специалистом. Возможно, какая-то минимальная защищенность с такого рода масочным режимом существует. Но глобально проблему распространения COVID 19 масочный режим не решает.
Ведущая Радио 4 Екатерина Вайсер
1. Нет, не поддерживаю, конечно. Тут даже неважно, в каком ты «лагере». Новые ограничения - это не про заботу о здоровье населения, а чистая политика, прямое принуждение к вакцинации. Я считаю, что вопросы относительно своего здоровья каждый должен решать самостоятельно, в том числе и вопрос о вакцинации. Все же взрослые люди, а, значит, и ответственность каждый несет сам. Сейчас уже не кажется, что вакцинация является добровольной. В то же время разносчиками вируса являются все. Поэтому если уж ограничения, то для всех. На мой взгляд, надо было ужесточить уже имеющиеся до сих пор ограничения – в частности, те же проверки на входе в рестораны, кинотеатры и тд.
2. Слово «верить» сюда не подходит. Есть данные, которые подтверждают, что ношение масок в общественных местах снижает количество заражений. Поэтому я за маски в магазинах, общественном транспорте и в тех местах, где наблюдается большое скопление людей. Для меня маска уже давно стала красивым аксессуаром, который можно менять по настроению и в зависимости от наряда в конкретный день.
Роман Хенсон, валаделец клиники VipMedicum
1. Я считаю, что общество попало в сложную ситуацию. История рассудит, кто прав, кто нет. Не понимаю антимасочников и антипрививочников - это безотвественные аборигены, несущие неубедительный ибездоказательный бред. По поводу ограничений на посещение мероприятий.. Если отдельные члены общества игнорируют «коллективное» убеждение и требование, пусть пережидают бурю дома, вось уладится и их пронесет. Желаю всем здоровья!
2. При условии отсутствия убедительных альтернатив я доверяю медицине. Медицина - это доказательная наука. Доказано тысячелетней историей, что вирусы распространяются медленнее в защищенной среде, каковой является маска. Посему, если медики просят носить маску, то прошу её надеть. Это лишь одна из мер предосторожности.
Фотограф Максим Тооме
1. Даже поздно ввели. С мракобесием иначе невозможно бороться.
2. Не верю, а знаю, что не минимизирует, а уменьшает его распространение. Достаточно ли эффективно уменьшает - не знаю.
Визажист Ирэн Чуприяновская
1. Вопрос тяжелый. Когда я вакинировалась летом, то делала это только, для того, чтобы ходить без маски и посещать мероприятия. Но с того времени все поменялось. И всем вакцинированным теперь надо носить маски. Хотелось бы и самой оставаться здоровой, и чтобы наши учреждения не закрывались, как уже было. Хочется, чтобы не было высокой смертности и того уровня заболевания, как в Латвии. Думаю, оно стоит того, чтобы походить в масках. Но я против такой обязаловки, у людей должен быть выбор. Думаю, тесты должны быть. Если человек не хочет вакцинироваться, это его ответственность. Одноразовые тесты, как были, это нормально.
2. Частично верю.
Дизайнер Диана Денисова
1. Я за то, чтобы всех допускали везде. Тест на входе - это и так уже было нормальное ограничение. И люди могли делать свой выбор.
2. Да, маска минимизировала БЫ распространение вируса, если бы ее носили заболевшие люди. Но, во-первых, у многих болезнь проходит бессимптомно, а во-вторых, знаю некоторых, кто принципиально не носит маску. Так что, собственно, смысл от ношения маски пропадает. Я вообще за то, чтобы все делать без фанатизма.
Тележурналист, администратор группы «Таллиннцы» в Фейсбуке Олег Беседин
1. Вопросов больше чем ответов… Грозит ли уже вакцинированным людям заболеть короновирусом? Ведь если после вакцинации человек в безопасности, то ему нечего боятся больных Covid-19. Или это не так? Что стимулирует людей получить дозу вакцины? Боязнь ограничения или страх перед болезнью? Государство ограничивает права людей, которые также исправно платят налоги. Запугивая полицией, ограничениями свобод и полным локдауном. Страдают не только невакцинированые люди, но и мелкий и средний бизнес. И в общем страдает все общество. Как обезопасить людей от болезни? Любое ограничение толкает людей на противодействие. Руководство страны разделило общество на два лагеря. Этим летом на Ратушной площади, на одном из городских концертов, уже разделяли народ железным забором, а после мероприятия люди, имеющие паспорт вакцинации и не имеющие его, ехали в одном общественном транспорте. Сам я укололся, но ежедневно по работе общаюсь с людьми, которые по разным причинам не хотят вакцинироваться, и между нами нет железного забора.
2. Принято считать, что маска спасает нас от вируса. Но в большинстве случаев это не так. Одевая маску на себя, мы спасаем мир от собственных вирусов. Поэтому человек, лучше знает, как он себя чувствует, нужно ли уберечь людей находящимся рядом от других, чтобы не заразится. А у нас в обществе, если в стране красный свет, и много заразившихся, значит поголовно все должны одеть маску и не важно здоров ты или нет, есть ли у тебя сертификат на вакцинацию или нет, это полицию не волнует.