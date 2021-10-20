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СОВЕТ АСТРОЛОГА ⟩ Как влияет полнолуние на здоровье: что делать, а чего – избегать

Полнолуние. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В полнолуние, которое наступит сегодня, 20 октября, в 18 часов 18 минут, лучше не пить алкоголь, избегать "операционных" процедур и следить за своим эмоциональным порывом. Люди издавна приписывают полнолунию какие-то мистические силы, хотя в астрономии этот процесс ничем примечательным не выделяется.

Что же происходит в полнолуние?

С точки зрения астрономии – ничего особенного: это всего лишь одна из фаз Луны, когда этот спутник Земли обращен к нам своей освещенной стороной и имеет вид светлого круга. Невооруженному глазу Луна будет казаться особенно "не такой" с 18 по 21 октября.

Поскольку в этот промежуток времени в течение нескольких часов может происходить так называемый оппозиционный эффект: если наблюдать за луной, то видно, как она буквально на глазах "наливается" светом и становится неимоверно яркой. В этот раз новолуние совпало с кануном Хэллоуина, что еще больше придает этой фазе луны загадочности и мистики.

Астрологи отмечают полнолуние, как не очень удачный период для ряда процедур и поступков. Поэтому если вы верите в мистическую силу полной Луны, то вам пригодятся полезные советы.

Как на нас отражается полнолуние

Как отмечает Наталия Явон, эксперт по Феншуй и мастер астропрогнозов, сегодня, 20 октября – 15-е лунные сутки, начинается полнолуние.

Но вам необязательно привязываться к началу суток, обдумывая свои действия в этот день. Да, в полнолуние, а именно – за день до него и еще день после, мы становимся более эмоциональными и чувствительными. Например, вчера, 19 октября, были возможные телесные повреждения, возникали проблемы с противоположным полом.

Сегодня же, 20 октября, в целом могут происходить затруднения, задержки и препятствия, не стоит решать срочные вопросы. В плане здоровья как сегодня, так и завтра лучше избегать любых манипуляций: удаления зубов, инъекций, проведения операций, косметологических процедур и так далее.

Поскольку мы, как уже сказано, более чувствительны ко всему, в этот период дольше заживают раны, и мы будем это более эмоционально, чем в другие дни, переживать. Также в полнолуние сильнее действует алкоголь, организм ярче реагирует на интоксикацию, учитывайте это. Не следует переедать в эти дни, так что более тщательно подходите к выбору продуктов.

А что можно делать в полнолуние?

Зато в полнолуние хорошо проводить выставки, концерты, ведь люди более открыты и эмоционально чувствительны. Если вы посетите какое-либо мероприятие, то оно вызовет у вас больше восхищения, чем в другой день. Также в полнолуние легче происходят эмоциональные, необдуманные покупки, то есть во время душеного порыва, особенно если вас начали уговаривать купить что-то.

А в четверг, 21 октября, не стоит навещать больных, также возможны неприятности в дороге. Будьте внимательны, не стоит открывать бизнес, подписывать документы или начинать инвестиции в этот день.


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