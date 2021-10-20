СМОТРИ ⟩ Таллиннская Неделя моды началась с оргии и безумства на подиуме!

Самые сумасшедшие артисты-исполнители в Эстонии выступили на сцене в роли моделей на модном шоу у Куслапуу, которая удостоилась чести открыть Неделю моды в Таллинне своим показом.

Tallinn Fashion Week avashow Kristel Kuslapuu ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Tallinn Fashion Week avashow Kristel Kuslapuu, esiplaanil Rauno Zubko. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

«Все, что происходило на этой сцене, несет определенную идею», - сказал модный хореограф и модель Рауно Зубко. «Кристель Куслапуу обеспокоена заявлениями одной конкретной партии. Кристель очень критически относится к политической ситуации и обществу. Отсюда вопрос: разве средневековье было лучшим временем?! Поэтому мы постарались немного показать, какое время это было на самом деле. Разумеется многим показалось выступление забавным, но на самом деле это не просто юмор. Эти вопросы беспокоят всех нас и являются очень болезненными», - подчеркнул артист в интервью для Sõbranna.

Открытие Tallinn Fashion Week с показа Кристель Куслапуу ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Открытие Tallinn Fashion Week с показа Кристель Куслапуу ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

На сцене такж бушевал биполярный медведь. Это указывалось по-английски на свитере. «Психические расстройства - очень важный тема, которую нужно поднимать, будь ты медведем или человеком», - объясняет Зубко. «Они затрагивают всех молодых людей и людей в целом, заботащихся об окружающей среде и ближних. Это очень важная темы, которые нужно поднимать!».

Открытие Tallinn Fashion Week с показа Кристель Куслапуу ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Куслапуу убеждена, что с помощью ярких и эффектных зрелищ гораздо легче донести до людей серьезные проблемы, чем говорить об этом со строгим лицом.

Сам дизайнер во время представления была за пределами Эстонии. Взгляните на галерею, пожалуй, самого радикального показа, прошедшего в рамках Таллиннской Недели моды.

До конца пятницы пройдет целая вереница модных впечатлений, будут продемонстрированы 25 дизайнеров.



