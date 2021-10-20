Самая известная порнозвезда Эстонии Marimumm, настоящее имя которой Марилийс Кюунарпуу проснулась в воскресенье утром и узнала, что потеряла свой аккаунт в Instagram. Поскольку помощи ждать неоткуда, придется попрощаться с аккаунтом Marimumm навсегда. Для этого давайте посмотрим на изображения, которые Цукерберг и его алгоритмы терпеть не смогли!

Самая известная эстонская порнозвезда вспоминает, что все началось в воскресенье утром, когда она получила сообщение от поклонника, которое поначалу не восприняла всерьез. «Я проснулась от того, что кто-то написал мне в Facebook: «Что происходит?! Где твой аккаунт в Instagram?» Так как мы были на вечеринке в субботу, я была немного уставшей в воскресенье утром, чтобы вникнуть в это, и я просто подумала, что, может быть, какой-то временный бан», - говорит она.