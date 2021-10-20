Ср, 20.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Таллинне прошла самая весёлая вечеринка города BAILE-bon Russian Style: ищите себя и друзей на фото

B пятницу, 15 октября, началась новая эра самой веселой русской вечеринки города BAILE-Bon Russian Style в ночном клубе Hollywood. Смотри галерею!

Каждый гость вечеринки стал участником незабываемой феерии, побывав на настоящем празднике энергии жизни, обаяния и сексуальности. Гости смогли насладиться экзотическим коктейлем эмоций, выразить свои чувства под темпераментные ритмы и окунуться в море «жарких» танцев.

Зажигательная и яркая атмосфера, накал страстей, заряд бодрости и позитива. Это действительно вечеринка для тех, кто знает толк в хорошей музыке и танцах. Реальный восторг без условностей.

DJ Bell «заводил» танцпол лучшими русскими и зарубежными танцевальными хитами, будоражащая интерактивная русская кавер-версия танцевального латино-шоу - Jorge Hinojosa (Эквадор) и Victor Armendariz (Эквадор) – добавила эпатажа вечеру, а взрывное барабанное шоу в исполнении горячего парня из Венесуэлы Milver Colmenares заставило сердце биться сильнее, но брутальные носители опахала не дали «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Обворожительные танцовщицы Go-Go радовали глаз и подливали масла в огонь страсти.

Если ты устал от забот и хочешь выйти за рамки ограничений, почувствовать свободу, то не пропусти - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующие вечеринки состоятся 12 ноября Танцевальный Рай special RETRO PARTY и 10 декабря BAILE-Bon RUSSIAN STYLE в ночном клубе Hollywood! Дополнительная информация и бронирование столиков: (+372)5024262, gert@musicfactory.ee. Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!

НАВЕРХ
Back