БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ В Таллинне прошла самая весёлая вечеринка города BAILE-bon Russian Style: ищите себя и друзей на фото

Каждый гость вечеринки стал участником незабываемой феерии, побывав на настоящем празднике энергии жизни, обаяния и сексуальности. Гости смогли насладиться экзотическим коктейлем эмоций, выразить свои чувства под темпераментные ритмы и окунуться в море «жарких» танцев.

Зажигательная и яркая атмосфера, накал страстей, заряд бодрости и позитива. Это действительно вечеринка для тех, кто знает толк в хорошей музыке и танцах. Реальный восторг без условностей.

DJ Bell «заводил» танцпол лучшими русскими и зарубежными танцевальными хитами, будоражащая интерактивная русская кавер-версия танцевального латино-шоу - Jorge Hinojosa (Эквадор) и Victor Armendariz (Эквадор) – добавила эпатажа вечеру, а взрывное барабанное шоу в исполнении горячего парня из Венесуэлы Milver Colmenares заставило сердце биться сильнее, но брутальные носители опахала не дали «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Обворожительные танцовщицы Go-Go радовали глаз и подливали масла в огонь страсти.

Если ты устал от забот и хочешь выйти за рамки ограничений, почувствовать свободу, то не пропусти - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!