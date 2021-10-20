Безруков госпитализирован с коронавирусом
Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
По словам артиста, ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме. Он также призвал поклонников не переживать и сообщил, что спектакли перенесут на другие даты.
"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае перечитать. Всем здоровья!" — написал актер.