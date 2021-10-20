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Безруков госпитализирован с коронавирусом

Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак». ФОТО: Афиша мероприятия.

Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По словам артиста, ситуация находится под контролем, болезнь проходит в легкой форме. Он также призвал поклонников не переживать и сообщил, что спектакли перенесут на другие даты.

"Теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать…в данном случае перечитать. Всем здоровья!" — написал актер.

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