СМИ ⟩ Facebook планирует изменить свое название

По его сведениям, ожидается, что о подобных планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября, однако раскрытие имени может состояться и до этого срока. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы. Информация о новом имени пока не приводится, однако, по словам автора статьи, оно может быть связано с Horizon - технологией дополненной реальности, которой Facebook занимается последние несколько лет, передает «ТАСС».