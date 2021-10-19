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ФОТО И ВИДЕО 18+ ⟩ Эстонская транс-женщина Сусанна Сманьев обнажила грудь на съемках нового фильма
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15.10.2021, Лагеди. Съемки фильма Сусанны Сманьев
Эстонская транс-женщина Сусанна Сманьев, дебютировавшая летом в качестве режиссера, уже создает новое произведение искусства. На съемках второго фильма Nõiad otse põrgust («Ведьмы прямо из ада») стало особенно жарко: режиссер фильма и главная актриса Сусанна обнажила грудь!
«Фильм повествует о двух ведьмах, которые любят друг друга. Это любовь между женщиной и женщиной, – описывает сценарий своего нового фильма Сусанна. – Ведьм убивают, но через ритуал вечной жизни они воскресают из мертвых и мстят своим убийцам». По словам Сусанны, это фильм ужасов, но и в любовных сценах недостатка в нем нет. Одна из них была снята темным и хмурым октябрьским вечером в Лагеди.