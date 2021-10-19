«Фильм повествует о двух ведьмах, которые любят друг друга. Это любовь между женщиной и женщиной, – описывает сценарий своего нового фильма Сусанна. – Ведьм убивают, но через ритуал вечной жизни они воскресают из мертвых и мстят своим убийцам». По словам Сусанны, это фильм ужасов, но и в любовных сценах недостатка в нем нет. Одна из них была снята темным и хмурым октябрьским вечером в Лагеди.