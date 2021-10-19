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«Убирала в парке»: Вера Брежнева рассказала о жизни до «ВИА Гры»

Вера Брежнева ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Вера Брежнева рассказала о своем тяжелом детстве! За что певицу дразнили в школе? Почему ей приходилось пускать в ход кулаки? Какие комплексы преследовали артистку всю жизнь? Чем закончился ее скандал с бывшей женой Константина Меладзе? И почему экс-солитски «ВИА Гры» не было на дне рождения свекрови? 

Вера Брежнева ежегодно входит в ТОП самых красивых и сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. Трудно поверить, что когда-то она считала себя гадким утенком:

Обзывали в школе, и во дворе обзывали, и сама в себя не верила, и сама себе не нравилась

Певица признается: она ужасно стеснялась своей внешности.

«Меня не устраивало в себе, что я была сутулая. Я была самая высокая девочка в классе, это тоже не прикольно», — поделилась она.

С каждым годом комплексов становилось все больше. Масла в огонь подливали одноклассники. Девочка регулярно подвергалась насмешкам:

«Это касается и груди, и широкой улыбки, например, которая была у меня».

Вера старалась не давать себя в обиду. И бесстрашно вступала в бой.

«Я дралась в школе. Но я отвоевывала свое место под солнцем», — рассказала певица.

Еще больше Вера переживала из-за тяжелого материального положения своей семьи:

«Безусловно, когда ты приходишь в школу с зашитыми колготками капроновыми и видишь все эти взгляды на шовчики, конечно, приятного мало».

Отец получил инвалидность после страшного ДТП. Из-за этого обеспечение большой семьи взяла на себя мама. Артистка вспоминает: они жили очень бедно. Порой даже не хватало денег на еду. Как только певица и ее сестры подросли, они вышли на работу.

Убирала в парке. Мы пололи сорняки, убирали там заваленный кинотеатр, мыли качели. Сидения на качелях. За это, кстати, бесплатно катали. Я была продавщицей овощей,

— рассказала о детстве Брежнева.

Золотой состав ВИА-Гры Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Мейхер-Грановская. ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Все изменилось в один момент — после того как Вера прошла кастинг в группу «ВИА-Гра». Ей больше не нужно было экономить. Девушка могла позволить себе все что захочет: дизайнерские наряды, эксклюзивная косметика, роскошный отдых на лучших курортах. Но Вера первым делом занялась здоровьем.

«Я носила очки до 21 года и, в принципе, носила бы еще, но я слава богу заработала денег и сделала себе лазерную операцию», — поделилась она.

Девочка из пригорода Днепропетровска, над которой смеялся весь класс, стала звездой эстрады. А потом — супругой одного из самых влиятельных продюсеров отечественного шоу-бизнеса Константина Меладзе.

Их история любви началась со скандала. Константин и Вера узаконили свои отношения в 2015-м. Но бывшая супруга композитора Яна Сумм заявила: роман между ними вспыхнул еще когда Меладзе был официально в браке. Женщина назвала Брежневу разлучницей. И обвинила в том, что та разрушила семью.

«Понятно, что Константин Меладзе — человек очень творческий. Ему нужно постоянно вдохновляться. В первую очередь, понятное дело, в женщинах красивых. Конечно, я думаю Вера сыграла определенную роль для того, чтобы этот брак распался», — поделился мнением светский журналист Антон Беккужев.

Спустя годы страсти улеглись. Яна снова вышла замуж и кажется, больше не держит обиды на соперницу. Тем более, что все знакомые отмечают: продюсер выглядит рядом с новой женой по-настоящему счастливым.

Брежнева делится: она обожает свою семью. И при любой возможности старается проводить время с близкими, пишет «Пятый канал».

«Сейчас у меня в приоритете младшая дочь, потому что она перешла в другую школу и мне сейчас нужно ее поддержать», — рассказала звезда.

Вера Брежнева и ее старшая дочь. ФОТО: Instagram

Певица часто выставляет на своей странице фотографии дочерей — Сони и Сары. А детей Константина на снимках нет. Недавно СМИ облетела новость: Веру, а также ее бывшую коллегу по «ВИА Гре» Альбину Джанабаеву не позвали на празднование дня рождения матери братьев Меладзе.

Нелли Акакиевне исполнилось 87 лет. Рядом были сыновья и внуки. Но где же знаменитые невестки? Поклонники стали переживать: неужели родители музыкантов так и не смогли принять певиц в семью?

«Это люди традиционных устоев, когда вместе, надолго, много лет. Понятное дело, что, наверно, они были не в восторге, когда произошел этот разрыв», — прокомментировал Беккужев.

Вера ответила: поводов для волнения нет. У нее очень теплые отношения со свекровью, они прекрасно ладят. Просто в день торжества Брежнева была на гастролях, которые не могла отменить. Но прислала вместо себя маму:

«Мы к сожалению, не виделись. Я в этот момент была в другом городе, в другой стране даже, так что мы поговорили по телефону. Моя мама присутствовала там, поэтому все хорошо».

По словам звезды, ее не задевают сплетни и злобные комментарии. Закалило трудное детство. К недоброжелателям относится спокойно. И даже в чем-то им благодарна. Ведь отчасти именно благодаря им она добилась такого успеха.

Вера Брежнева ФОТО: Instagram

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