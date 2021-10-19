Таллиннский зоопарк готовится к пополнению семейства детенышом белого медведя

На прошлой неделе в Таллиннском зоопарке для белой медведицы Фрийды подготовили новое место для родов. «Белая медведица обнюхала все углы и тут же осторожно стала скребсти пол, чтобы приспособить место, где через три или четыре месяца, возможно, будут проходить роды», - сообщает пресс-релиз зоопарка.

Журнал Lemmik уже писал о возможном ожидании детеныша белой медведицы Фрийды в конце сентября. Однако, на тот момент, представитель зоопарка не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.

Тем не менее сейчас, Киллу Куубен, специалист по коммуникациям Таллиннского зоопарка, рассказала следующее: «Фрийда знакомится с местом для родов, а мы пока еще настраиваем находящуюся там камеру. А так, она много гуляет и ведет себя спокойно.

Белые медведи могут произвести потомство в конце ноября или декабря. Беременность никак не проявляется, потому что медведица крупная и хорошо накапливает жир. Вес детеныша при рождении обычно составляет 600-700 грамм. Медведица не спешит перебираться в место для родов. Она придет туда только, чтобы родить, а затем останется там, если все будет в порядке и ее все устроет. Так что мы держим пальцы скрещенными».



