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Семенович сняли на видео во время вечеринки, и на этих кадрах без ретуши видны все ее килограммы

Анна Семенович ФОТО: Sergei Karpukhin

Известную 41-летнюю певицу Анну Семенович многие любят не только за ее творчество, но и за аппетитные формы, вызывающие зависть у любой девушки. Однако в последнее время артистка стала пышнее не только в районе груди, что начали замечать ее фанаты. Лишний вес расстраивает Аню, и она полна решимости с ним бороться. Однако видео с вечеринки в честь юбилея Николая Баскова показали, что все килограммы певицы пока на месте.

Артистка сидела за столом со звездными подругами и вовсю веселилась под громкую музыку. Элегантное зеленое платье эффектно обтягивало пышную грудь Ани, как и ее округлый животик, а на одном из кадров стала заметна складка под подбородком, пишет Life.ru.

Многие фанаты Семенович забыли, как часто она фотошопит свои фото и видео в «Инстаграме», поэтому поклонникам редко удается увидеть звезду в натуральном виде. Семенович сама признает проблемы с лишним весом, она даже начала с ним бороться. Четырехдневная голодовка в оздоровительном центре не принесла результата, поэтому певица последовала примеру коллеги — Ларисы Долиной. Она сдала необходимые анализы на непереносимость продуктов, и оказалось, что ей нельзя даже яичный белок.

ФОТО: скриншот

Похудение Ани усложняется еще и тем, что иногда физические нагрузки для нее просто невозможны. Ведь огромная грудь — это не только украшение, но и проклятие. Бывшая фигуристка, несмотря на свою спортивную дисциплину и выдержку, иногда была вынуждена просто лежать из-за боли в позвоночнике. Об этом в программе «Звезды сошлись» рассказала ее коллега по группе «Блестящие» Надежда Ручка.


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