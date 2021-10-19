Семенович сняли на видео во время вечеринки, и на этих кадрах без ретуши видны все ее килограммы

Артистка сидела за столом со звездными подругами и вовсю веселилась под громкую музыку. Элегантное зеленое платье эффектно обтягивало пышную грудь Ани, как и ее округлый животик, а на одном из кадров стала заметна складка под подбородком, пишет Life.ru.

Многие фанаты Семенович забыли, как часто она фотошопит свои фото и видео в «Инстаграме», поэтому поклонникам редко удается увидеть звезду в натуральном виде. Семенович сама признает проблемы с лишним весом, она даже начала с ним бороться. Четырехдневная голодовка в оздоровительном центре не принесла результата, поэтому певица последовала примеру коллеги — Ларисы Долиной. Она сдала необходимые анализы на непереносимость продуктов, и оказалось, что ей нельзя даже яичный белок.

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Похудение Ани усложняется еще и тем, что иногда физические нагрузки для нее просто невозможны. Ведь огромная грудь — это не только украшение, но и проклятие. Бывшая фигуристка, несмотря на свою спортивную дисциплину и выдержку, иногда была вынуждена просто лежать из-за боли в позвоночнике. Об этом в программе «Звезды сошлись» рассказала ее коллега по группе «Блестящие» Надежда Ручка.



