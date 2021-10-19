Красиво жить не запретишь: смотрите, как таллиннская богема отдыхает в ресторане

Гости мероприятия прочувствовали его на себе - уютная атмосфера ресторана KAJAKAS и итальянская музыка, ароматы оливковых ветвей, лимонов, эвкалипта и итальянской печи, из которой прямо на стол попадает пышущая жаром выпечка. Гостям вечера было подано к дегустации четыре традиционных итальянских блюда, а четыре бокала игристого вина создали превосходный аккомпанемент к ним. Сомелье вечера была Мария Люлль-Гизони.

«Жизнь в стиле La Dolce Vita возможна даже в такой северной стране, как Эстония. - комментирует создатель проекта Art & Gourmet Анна Павлова. - Главное - окружать себя красотой и эстетикой, вкусной сезонной едой, и, конечно, общением с приятными людьми. В ноябре мы вернемся к тематике французского стиля жизни L’Art de Vivre, где вместе с инсайдерами индустрии высокого искусства прикоснемся к этой теме. Постоянные гости светского салона получат персональные приглашения, а новые желающие присоединиться смогут узнать подробнее о мероприятии и условиях участия на сайте проекта уже в ближайшие дни».