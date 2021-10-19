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Видео ⟩ Ольга Бузова снялась в голливудском фильме

Ольга Бузова ФОТО: Кадр из видео

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало» рассказала, что очень хочет сниматься в кино и уже успела принять участие в съемках в голливудском фильме.

Звезда не сказала, что это был за проект, но упомянула, что роль была эпизодической. Это полнометражная картина, которая будет показана в том числе и в России. Название фильма Ольга оставила в секрете, пишет RUS.TVNET.lv.

Бузова также напомнила, что ранее уже снималась в кино - в 2017 году она сыграла саму себя в фильме Кирилла Плетнева «Жги!».

Кстати, в 2016 году она появилась в камео в сериале «Бедные люди».

Напомним, Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». 

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