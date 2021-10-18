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ФОТО ⟩ В Риге открыли мемориальную доску Виктору Цою

ФОТО: Пресс-фото

15 октября на здании Балтийской международной академии (BSA) по адресу: улица Ломоносова, 1/4, общество Pareiza lieta открыло мемориальную доску музыканту, автору песен, поэту, художнику, киноактеру, основателю группы «Кино» Виктору Цою. Об этом пишет RUS TVNET.

Доска была изготовлена в феврале 2020 года, но в силу сложившихся из-за ограничений обстоятельств открытие пришлось перенести и сам формат мероприятия был изменен. 15 апреля 1987 года Виктор Цой и группа «Кино» выступали на сцене ДК РКИИГА (сейчас – Балтийская международная академия) в составе авангардного музыкального коллектива «Поп-механика». В том же 1987 году группа «Кино» записывала альбом «Группа Крови» и Виктор Цой появился в финальной сцене фильма Сергея Соловьева «АССА» в героическом образе музыканта, поющего о переменах. При этом группа «Кино» всегда при случае принимала участие в авангардном проекте «Поп-механика», основателем которого являлся музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актер Сергей Курехин. Возможно, участие группы «Кино» в составе «Поп-механики» ломало стереотипы их поклонников, а возможно – раскрывало для них новые грани любимой группы.

ФОТО: Пресс-фото

Выступления «Поп-механики» были скандальны по меркам тех лет, а шоу, которые устраивал Сергей Курехин, были всегда запоминающимися, неповторимыми и парадоксальными. Помимо людей в программах «Поп-механики» принимали участие также удавы, обезьянка на велосипеде, лошади, ослы, куры, а также различный подвижной состав – грузовики, старинные автомобили «Эмки» и даже танк.

ФОТО: Пресс-фото

«В одной из постановок »Поп-механики« на сцене оказалось сразу 464 человека и один козел», – вспоминает участник выступлений - музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания «Пентаграмма» Сергей Летов.

Весной 1987 года участники «Поп-механики» гостили в Риге 4 дня – с 12 по 15 апреля. Музыканты остановились в гостинице «Рига» и приглашены были по линии Рижского рок-клуба.

15 апреля 1987 года в здании ДК РКИИГА прошло само выступление, в котором группа «Кино» принимала участие в полном составе! Помимо «Кино», в выступлении «Поп-механики» принимали участие сам Сергей Курёхин, художник, основатель петербургской Новой академии изящных искусств Тимур Новиков, Олег Гаркуша – шоумен, фронтмен группы «АукцЫон», председатель Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда развития молодежной культуры «Гаркундель», исполнитель главной роли в фильме «АССА», музыкант, художник, актер Сергей Бугаев «Африка» и даже знаменитый немецкий DJ WestBam (Максимилиан Ленц), с которым Курёхин познакомился в Риге в эти апрельские дни и буквально сразу предложил выступить совместно с коллективом «Поп-механика» 15 апреля. Максимилиан Ленц согласился и даже сделал запись этого выступления.

ФОТО: Пресс-фото

Спустя 13 лет Максимилиан выпустит пластинку под названием Live at Riga Popularnaya Mehanika feat. Westbam. В одном из интервью он рассказал, что эту рижскую запись буквально до дыр заслушивали самые разные люди в Берлине. Максим из Риги, один из тех, кто сходил на выступление «Поп-механики» в 1987 году, вспоминал: «Я открыл рот и застыл, а потом началось нечто! Начали как слои пирога приходить какие-то странные люди с музыкальными инструментами, Курехин был на этом концерте, как я потом уже понял. Был Гаркуша, как оказывается, я Цоя видел. Я обратил внимание, что какой-то странный человек с такой азиатской внешностью стоял где-то там около задней стены – в полумраке, в черной одежде. И он мне запомнился тем, что наигрывал какие-то такие мелодии, которые мы слушаем сейчас у группы »Кино«, то есть у него саунд, гитара определенная, то есть была некая какофония, я стоял завороженный, и потом началось просто шоу...»

ФОТО: Пресс-фото

Николай Краснопевцев был на выступление «Поп-механики» в 1987 году и сделал около 20 снимков на свой фотоаппарат. Николай предоставил эти фотографии, и после кропотливой реставрационной работы над старыми снимками общество Pareiza lieta представило их на выставке в фойе здания Балтийской международной академии, в тех стенах, где и происходило это далекое выступление авангардного музыкального коллектива. Звуковым сопровождением выставки послужит запись этого же выступления, заботливо сохраненная для потомков немецким DJ WestBam.

«Проект "Интерактивный туристический маршрут по местам, связанным с группой "Кино" и Виктором Цоем в Латвии" – международный и начат в 2019 году. Мы по крупинкам собираем информацию тех лет, и самое важное, что все реализуется при поддержке поклонников группы «Кино» и благодаря прекрасным человеческим качествам людей, которые нам в этом помогают», – говорит автор проекта и мемориальной доски Руслан Верещагин, член правления Pareiza lieta.

Фото: Открытие мемориальной доски Виктору Цою

В создании этого объекта принимало участие множество людей из разных стран: Диана Русова, Дмитрий Зелентов, Роман Панов, Дмитрий Казаченко, Валерий Петров и Амиран Хабелашвили (члены правления Pareiza lieta), Андрей Масливец из Санкт-Петербурга, Александра Майнуилова из Таллинна, председатель Сената, профессор BSA Станислав Анатольевич Бука, Марина Гунаре (BSA), Ирина Руфимовна Кузенко (BSA) и многие другие.

Мемориальная доска Цою установлена в рамках проекта «Интерактивный туристический маршрут по местам, связанным с Виктором Цоем и группой «Кино», в Латвии». Это третий объект, реализованный обществом Pareiza lieta.


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