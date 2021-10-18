ФОТО ⟩ В Риге открыли мемориальную доску Виктору Цою

Доска была изготовлена в феврале 2020 года, но в силу сложившихся из-за ограничений обстоятельств открытие пришлось перенести и сам формат мероприятия был изменен. 15 апреля 1987 года Виктор Цой и группа «Кино» выступали на сцене ДК РКИИГА (сейчас – Балтийская международная академия) в составе авангардного музыкального коллектива «Поп-механика». В том же 1987 году группа «Кино» записывала альбом «Группа Крови» и Виктор Цой появился в финальной сцене фильма Сергея Соловьева «АССА» в героическом образе музыканта, поющего о переменах. При этом группа «Кино» всегда при случае принимала участие в авангардном проекте «Поп-механика», основателем которого являлся музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актер Сергей Курехин. Возможно, участие группы «Кино» в составе «Поп-механики» ломало стереотипы их поклонников, а возможно – раскрывало для них новые грани любимой группы.

ФОТО: Пресс-фото

Выступления «Поп-механики» были скандальны по меркам тех лет, а шоу, которые устраивал Сергей Курехин, были всегда запоминающимися, неповторимыми и парадоксальными. Помимо людей в программах «Поп-механики» принимали участие также удавы, обезьянка на велосипеде, лошади, ослы, куры, а также различный подвижной состав – грузовики, старинные автомобили «Эмки» и даже танк.

ФОТО: Пресс-фото

«В одной из постановок »Поп-механики« на сцене оказалось сразу 464 человека и один козел», – вспоминает участник выступлений - музыкант, саксофонист, импровизатор, основатель музыкального издания «Пентаграмма» Сергей Летов.

Весной 1987 года участники «Поп-механики» гостили в Риге 4 дня – с 12 по 15 апреля. Музыканты остановились в гостинице «Рига» и приглашены были по линии Рижского рок-клуба.

15 апреля 1987 года в здании ДК РКИИГА прошло само выступление, в котором группа «Кино» принимала участие в полном составе! Помимо «Кино», в выступлении «Поп-механики» принимали участие сам Сергей Курёхин, художник, основатель петербургской Новой академии изящных искусств Тимур Новиков, Олег Гаркуша – шоумен, фронтмен группы «АукцЫон», председатель Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда развития молодежной культуры «Гаркундель», исполнитель главной роли в фильме «АССА», музыкант, художник, актер Сергей Бугаев «Африка» и даже знаменитый немецкий DJ WestBam (Максимилиан Ленц), с которым Курёхин познакомился в Риге в эти апрельские дни и буквально сразу предложил выступить совместно с коллективом «Поп-механика» 15 апреля. Максимилиан Ленц согласился и даже сделал запись этого выступления.

ФОТО: Пресс-фото