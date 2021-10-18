Анна Седокова переехала жить в США: концертов из-за пандемии практически нет

38-летняя Анна Седокова обустраивается в Лос-Анджелесе. В США она улетела из-за третьего мужа. 29-летний баскетболист Янис Тимма летом играл в Summer League Nba 2021, а теперь тренируется и ждет новый контракт. Чем занимается Седокова в США?

Главное, что теперь Анна сможет чаще видеть младшую дочь 10-летнюю Монику, которая по решению суда живет в США с отцом – вторым мужем певицы Максимом Чернявским. Маме и дочери уже удалось встретиться, постоянно Моника проживает с отцом и посещает школу. У Седоковой есть 16-летняя дочь Алина от первого брака и 4-летний сын Гектор, который родился в незарегистрированном браке. С новым мужем у Седоковой пока нет общих детей, но спортсмен нашел общий язык с наследниками жены.

Анна жила семь лет в США, когда вышла замуж второй раз. Сейчас она так вспоминает то время: «Жила между тремя странами, строила карьеру, семью, разрушала ее, потом опять строила». Седокова и сейчас снимала клип в Америке, там же может записывать песни, онлайн руководить своим бизнесом – компанией по пошиву и продаже одежды. «Но главные заработки у звезды давно уже в России. Поэтому основные деньги она продолжит зарабатывать здесь: поэтому прилетала для записи телешоу, если будут заказы на ее выступления – тоже здесь, будет летать. Сейчас благоприятный период пересидеть пандемию у океана. Своим вещевым бизнесом она и из-за океана сможет управлять. Ситуация сложная, концертов из-за пандемии практически нет. Заказников мало и туда зовут топовых звезд. Поэтому идеальная ситуация для такого вояжа», – считают эксперты.

Седокова выпускает новые треки, пишет клипы, но в пандемию основным источник дохода звезды – стал ее бренд одежды. Благодаря этим заработкам она приобрела сразу две квартиры в Москве, за одну из которых выплачивает ипотеку. Если повезет и в Лос-Анджелесе в новогодние праздники богатые русские будут устраивать вечеринки, то у Седоковой будет работа. Кстати, на днях Анна провела в Лос-Анджелесе конкурс красоты среди русскоязычных эмигранток. Еще летом ведущей была заявлена Ксения Собчак. 16 октября Собчак написала в своем Telegram-канале: «Это не меня заменили, это я никуда не поехала, потому что приоритет сейчас другой».

Так что без заработков Анна Седокова точно не останется. Певица перебралась в США, чтобы быть рядом с мужем. Также работает еще одна экс-ВИА Гра певица Светлана Лобода – живет в Европе с любимым мужчиной, а в Россию прилетает выступать или на телесъемки.



