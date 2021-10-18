СЕГОДНЯ ⟩ Всемирный день женского счастья, день конфет и день галстука
Каждый день – это праздник. Мы подобрали самое интересное из того, что празднуется сегодня, чтобы в понедельник, 18 октября, каждый нашел, что отметить!
Каждый день – это праздник. Мы подобрали самое интересное из того, что празднуется сегодня, чтобы в понедельник, 18 октября, каждый нашел, что отметить!
В понедельник, 18 октября, отмечается Всемирный день женского счастья. Это один из дней женского счастья, которые празднуют 21 февраля, 11 июня и 18 октября. Если прибавить 8 марта, получится, что женщины счастливы круглый год. В этот день представительницам прекрасного пола принято чувствовать себя счастливыми.
Недаром этот день совпадает еще с одним приятным праздником – Всемирным днем конфет. В этот день во многих странах вспоминают, что конфеты – это не только вред для фигуры, но и польза для мозга и хорошего настроения. Главное – знать меру. Так что, с предыдущим праздником празднование Дня конфет можно и совместить.
В этот день отмечается и Международный день галстука. Это очень древний элемент одежды, который носили и в Древнем Египте, и Древнем Риме. Правда, за тысячи лет он удостоен лишь неофициального праздника. А еще свой день отмечает еще один элемент одежды – леггинсы.