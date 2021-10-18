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Чего хотят женщины? Психолог дала советы мужчинам, как сделать возлюбленных счастливыми

Любовь. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Очень часто неплохие с виду отношения и даже многолетний брак разваливаются по инициативе женщины. При этом мужчина может не понимать, почему возлюбленная его оставила. Но этому есть простое объяснение — она не чувствовала себя рядом с ним счастливой.

Психолог Жанна Абрамова рассказала 5-tv.ru, как нужно вести себя мужчинам по отношению к своим любимым. Им понадобится всего три простых вещи.

Категория «Мы»

Мужчина в любой момент своей жизни должен присоединять к своим мыслям и мечтам возлюбленную. Это значит, что ему нужно чаще говорить фразы вроде «Мы с тобой поедем», «Мы с тобой купим», «В будущем мы купим недвижимость»… Пусть даже мелочи, но сделанные вместе, наделяют женщин уверенностью в завтрашнем дне.

«Это значит, что все его действия направлены на то, чтобы они вместе с женщиной двигались по жизни, — пояснила Абрамова. — Ей главное слышать, что мужчина рассчитывает идти рука об руку вместе с женщиной».

Категория «Безопасность»

Абсолютное большинство женщин планирует в браке заводить детей. Декрет — сложное время для любой, и нужно быть абсолютно уверенной в своем избраннике.

«Любой женщине нужно понимать, что она может родить детей, сесть дома, иметь надежный тыл, а мужчина ее обезопасит — ее и ее потомство», — поведала психолог.

При этом речь идет не только о материальной стороне вопроса — жилье и накоплениях. Ей важно понимать, что в любой ситуации у нее есть помощник и сильное плечо рядом.

«Что бы ни случилось — придет мужчина и разберется. Чтобы мужчина закрывал как можно больше, пусть небольших, но безопасных для женщин секторов».

Категория «Сила»

Женщина ждет, чтобы ее любимый взял ее за руку и сказал: «Не бойся, я с тобой».

Эта мужественность не равна подавлению воли или умений его второй половинки. Но любая женщина иногда просто хочет быть слабой, чтобы за нее все решали другие.

«Женщина может чувствовать себя женщиной и слабее не за счет того, что ее делают слабой, а потому, что мужчина делает себя сильнее», — объяснила Жанна Абрамова.

Именно ощущение мужественности и надежности выбранного партнера делает представительницу прекрасного пола счастливой, довольной и невероятно женственной.


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