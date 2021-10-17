Вс, 17.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

НЕВЕРОЯТНО ГОРЯЧА! ⟩ Фото эстонской звезды Instagram без белья привлекло внимание крупных звезд соцсети

Катри Катс. ФОТО: Instagram.com/katrikats

Эстонская звезда Instagram, живущая на Бали, привлекла внимание дизайнера с мировым именем своими сексуальными снимками.

Катс не перестает радовать свои 78 000 подписчиков откровенными снимками. В их число вошли и несколько, которые звезда опубликовала в пятницу. На них Катри позирует в легком просвечивающем платье, при этом на красотке нет нижнего белья.

Это привлекло внимание даже самых искушенных блогеров. "Вот это да!" похвалила ее дизайнер Элен Дали горячими эмодзи. За ее жизнью наблюдают более 200 000 подписчиков. Многие другие коллеги Катри приняли снимок с такой же радостью.

НАВЕРХ
Back