НЕВЕРОЯТНО ГОРЯЧА! ⟩ Фото эстонской звезды Instagram без белья привлекло внимание крупных звезд соцсети
Эстонская звезда Instagram, живущая на Бали, привлекла внимание дизайнера с мировым именем своими сексуальными снимками.
Эстонская звезда Instagram, живущая на Бали, привлекла внимание дизайнера с мировым именем своими сексуальными снимками.
Катс не перестает радовать свои 78 000 подписчиков откровенными снимками. В их число вошли и несколько, которые звезда опубликовала в пятницу. На них Катри позирует в легком просвечивающем платье, при этом на красотке нет нижнего белья.
Это привлекло внимание даже самых искушенных блогеров. "Вот это да!" похвалила ее дизайнер Элен Дали горячими эмодзи. За ее жизнью наблюдают более 200 000 подписчиков. Многие другие коллеги Катри приняли снимок с такой же радостью.