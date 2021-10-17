ВЫ ЕЕ ЗНАЕТЕ? ⟩ Загадочная девушка-парикмахер из Таллинна в 1973 году рассказала о своем Ромео
В группе "Советская Эстония" в Facebook появился 8-минутный фильм, рассказывающий о девушке-парикмахере из 1973 года.
В группе "Советская Эстония" в Facebook появился 8-минутный фильм, рассказывающий о девушке-парикмахере из 1973 года.
Автор публикации задается вопросом: как сложилась жизнь девушки-парикмахера Ингрид за эти почти 50 лет?
- пишет автор публикации.
Смотри видео ЗДЕСЬ!
А вы знаете Ингрид? Если у вас есть о ней какая-то информация, пишите на адрес info@limon.ee