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ВЫ ЕЕ ЗНАЕТЕ? ⟩ Загадочная девушка-парикмахер из Таллинна в 1973 году рассказала о своем Ромео

Советская парикмахерская. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В группе "Советская Эстония" в Facebook появился 8-минутный фильм, рассказывающий о девушке-парикмахере из 1973 года.

Автор публикации задается вопросом: как сложилась жизнь девушки-парикмахера Ингрид за эти почти 50 лет?

Интересно было бы узнать про эту Ингрид из Таллинской парикмахерской, сложилось у неё с Ромео в дальнейшем?

- пишет автор публикации.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

А вы знаете Ингрид? Если у вас есть о ней какая-то информация, пишите на адрес info@limon.ee

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