Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 октября

Отношения влюбленных противоречивы. Вы стремитесь быть ближе к объекту своих чувств, но мало заботитесь о том, каково настроение вашей «половинки». Труднее всего придется тем, кто в ссоре – попытки помириться едва ли увенчаются успехом.
Дева
В целом день достаточно комфортный, неприятности же возможны лишь в финансовой сфере. Если вы следите за состоянием своих дел и не швыряете деньги на ветер, действительно серьезные трудности обойдут вас стороной. Очень удачен день для завершения каких-то ранее начатых проектов, в особенности – касающихся вашей семьи.
Эмоциональный фон благоприятен, вы преисполнены дружелюбия и спокойствия, легко ладите с родственниками, моментально находите общий язык с любимым человеком. Полезен и приятен активный отдых. У Дев, в одиночку отправляющихся в путешествие, будет возможность завязать романтическое знакомство.
Весы
Весам стоит обратить внимание на развитие отношений с любимым человеком. Наступил момент, когда только от выбранной вами линии поведения зависит, будете ли вы вместе, или постепенно отдадитесь друг от друга. Не бойтесь говорить о проблемах, делиться своими самыми сокровенными мыслями и переживаниями – каждое неискренне сказанное слово станет одним из кирпичиков стены, которая разделит вас и вашу «половинку».
Очень благоприятен день с финансовой и имущественной точек зрения. Возможно получение денег, ценных подарков, сюрпризов от родственников. День подходит для домашних праздников, а вот посещение увеселительных заведений едва ли оставит приятное впечатление.
Скорпион
Скорпионам нужно быть осторожнее: сегодня представители этого знака подвержены перепадам настроения, под влиянием которых могут невольно причинить боль самым близким людям. Постарайтесь не ожидать невозможного – если вы будете смотреть на вещи реально, день вас не разочарует. Очень хорошо сложатся поездки, для посещения увеселительных заведений момент также весьма благоприятен.
Звезды говорят о высокой вероятности новых знакомств, однако советуют не забывать и о разборчивости. Проблема в том, что сегодня ваша интуиция не столь остра, как обычно, а это значит, что в вашем окружении может появиться весьма сомнительная особа.
Стрелец
День неоднозначный; в первой половине дня будут преобладать негативные тенденции, к вечеру же станет очевидным, что и позитивные набрали силу. Трудности в отношениях с любимым человеком обусловлены вашим стремлением снова и снова возвращаться к прошлому, разбираться в ошибках и проблемах, о которых лучше просто забыть, хотя бы на время. Нежелательно предъявлять претензии, спорить из-за пустяков.
Еще одна «проблемная» сфера – имущественная. Звезды советуют не заключать сделок, не покупать дорогих вещей. Идя на поводу у мимолетных желаний, вы потратите больше, чем можете себе позволить. Если вы собираетесь посетить увеселительное заведение или отправиться в небольшое путешествие, возьмите с собой кого-то из членов семьи.
Козерог
Чрезвычайно удачный день с точки зрения романтических отношений. Возможно новое увлечение, которое вернет интерес к жизни и веру в себя тем, кто утратил их в результате тяжелых испытаний. Появляется возможность навести порядок в семейных делах, положить конец недомолвкам и разногласиям с близкими. Мнение старших родственников принимайте к сведению, однако не следуйте слепо полученным советам.
Отложите сложные дела, найдите занятия неутомительные и приятные. День отлично подходит для необычных и даже экстремальных развлечений, активного отдыха.
Водолей
Благоприятный день, удачный и спокойный. Он подходит для творческих занятий, любого полезного труда, также учебы. У Водолеев будет возможность найти единомышленников, и тех, кто разделяет их увлечения, в результате чего круг общения значительно расширится. Кроме того, напомнят о себе старые знакомые; решите, действительно ли вы хотите продолжать отношения, иначе такие связи будут тянуть вас в прошлое.
Очень стабилен эмоциональный фон, можно не опасаться потрясений, перепадов настроения, перегрузок. Хорошим способом поднять себе настроения станет прогулка на природе. Друзья или любимый человек охотно составят вам компанию, однако и время, проведенное в одиночестве, будет весьма приятным.
Рыбы
Очень удачный день для отдыха, развлечений, участия в светских мероприятиях. Рыбы легко окажутся в центре внимания, смогут вызвать интерес представителей противоположного пола, завязать новые знакомства. Однако с развитием отношений лучше не спешить: сегодня вы склонны слишком серьезно относиться даже к легкому, ни к чему не обязывающему флирту.
Делами лучше заниматься в первой половине дня, когда ваш жизненный тонус будет особенно высок. Вечер же стоит посвятить неутомительным и приятным занятиям, а также подведению итогов и размышлениям о будущем.