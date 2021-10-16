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О ВАЖНОМ ⟩ Как часто нужно ходить к урологу, чтобы не болеть

Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Когда встает вопрос, как часто мужчине ходить к урологу, скорее всего идет речь об урологе-андрологе. Это такой же врач, как гинеколог у женщин, визиты к которому должны быть регулярными. Просто уролог занимается лечением болезней мочеполовой системы, причем как у мужчин, так и у женщин. Андролог – более узкий специалист, который занимается репродуктивным здоровьем мужчины. Так, мужчины могут обращаться к андрологу или андрологу-урологу. Это мужские врачи, которых и сравнивают с гинекологом у женщин. И так, как часто ходить к урологу-андрологу или просто андрологу?

Зачем мужчине ходить к урологу

Если вы задались вопросом, зачем посещать уролога, то в первую очередь для того, чтобы предупредить болезнь. Это всегда проще и быстрее, нежели затем заниматься лечением, которое может быть длительным, сложным и дорогим. Если рассматривать вопрос в более узком смысле, то к урологу необходимо ходить для проверки здоровья мочеполовой системы. Здесь стоит сказать, с чем чаще всего обращаются к урологу:

  • зудом, жжением и покраснением в области половых органов;
  • выделениями из полового члена;
  • дискомфортом во время полового акта;
  • проблемами с эрекцией и неспособностью к зачатию;
  • нарушениями либидо;
  • проблемным мочеиспусканием.

Как часто нужно посещать уролога

Как часто посещать уролога, зависит в первую очередь от самого мужчины. Если он ведет здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек, не подвергается постоянным стрессам, то до 45 лет он может даже не попасть к этому специалисту ввиду отсутствия жалоб. В период с 20 до 45 лет к урологу обычно обращаются с заболеваниями, передающимися половым путем.

Как часто мужчинам нужно посещать уролога:

После 40-45 лет осмотры урологом должны стать ежегодными, поскольку в этом возрасте повышается риск мочеполовых заболеваний. Это профилактические приемы, которые призваны вовремя обнаружить возможные проблемы со здоровьем.

В возрасте 20-45 лет стоит посещать андролога не реже 1 раза в 3 года, если для вас характерен малоподвижный образ жизни, лишний вес, вредные привычки или сопутствующие заболевания.

В целом молодым людям не обязательно посещать уролога, если их ничего не беспокоит. Хотя врачи все-таки рекомендуют проходить хотя бы профилактические осмотры 1 раз в 3 года. Если же есть хронические заболевания мочеполовой системы, то точный график осмотров назначает непосредственно уролог, а традиционно при таких заболеваниях специалиста посещают минимум 1 раз в год, пишет Drakner.ru.

Пожилой мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В период 40-45 лет стоит пройти первое подробное исследование простаты: ректальное (через прямую кишку), ультразвуковое (УЗИ) и анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Подобный скрининг позволяет на ранней стадии обнаружить доброкачественную гиперплазию или рак предстательной железы. По статистике, эти заболевания чаще проявляются в период с 50 до 55 лет, но, во-первых, эти заболевания постепенно «молодеют», а, во-вторых, ранняя диагностика помогает отслеживать любые изменения и вовремя находить отклонения.

При каких симптомах точно нужно к урологу

Вне зависимости от возраста обязательно необходимо посетить уролога-андролога, если появились следующие симптомы:

  • проблемы с эрекцией (возможна эректильная дисфункция);
  • невозможность зачать ребенка на протяжении более 1 года (врач определит риск бесплодия);
  • появление примесей или крови в моче или сперме;
  • проблемы с мочеиспусканием (учащение, болезненность, ослабление струи, подтекание или недержание мочи);
  • изменение внешнего вида половых органов (вздутие вен, появление припухлости, изменение формы).

Еще к андрологу можно обратиться, если вы начали замечать у себя признаки старения. Это может быть проявлением мужского климакса, который тоже требует лечебной коррекции, как и у женщин.

Как мужчине подготовиться к приему уролога

Визит к урологу не требует от мужчины специфической подготовки. Необходимо выполнить простейшие гигиенические процедуры и сделать очистительную клизму, чтобы врач мог провести ректальное обследование простаты.

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