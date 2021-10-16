Как можно сэкономить на походе в СПА Эстонии

Дождитесь начала курортного сезона

Когда заканчивается лето и наступает осень, начинается настоящий курортный сезон в СПА-центрах. Если вы хотите поймать лучшие предложения, в том числе действительно бюджетные, — терпеливо ждите. В Эстонии СПА-сезон начинается 1 ноября. В это время большинство СПА-отелей предлагают отличные предложения на любой вкус и кошелек.

Забронируйте пакет специального предложения

Довольно часто бронирование СПА-пакета может быть намного дешевле, чем отдельное бронирование номера в отеле, оплата завтрака в отеле, оплата времени в бассейне и СПА. На самом деле большинство отелей и СПА-центров предложат вам действительно недорогие пакеты, которые в диапазоне от 50 до 100 евро будут предлагать пакет для двоих, который включает одну или две ночи в отеле, завтрак, доступ в сауну, бассейн, тренажерный зал и определенные СПА-процедуры или большие скидки на процедуры по вашему выбору.

Найдите компаньонку

Способ отлично отдохнуть в СПА с ограниченным бюджетом вполне вероятен с вашим близким человеком. В этом случае у вас, возможно, общий бюджет. Но если вы поедете с родственником или близким другом, и вы не против, чтобы жить в одной комнате, - то вы можете разделить цену на пакет на две части. Таким образом, вы сразу получите скидку 50% и сэкономите еще больше. Также, если у вас много друзей, которые хотели бы отправиться с вами в СПА, у вас может быть специальное групповое предложение и дополнительные групповые скидки.

Откажитесь от процедур