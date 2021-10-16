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Как можно сэкономить на походе в СПА Эстонии

Молодая пара отдыхает в СПА. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Может показаться, что СПА-отдых всегда серьезно сказывается на вашем бюджете. Но на самом деле, как только начинается курортный сезон, многие СПА-центры и отели предлагают более доступные и даже недорогие предложения, начиная с очень низкой ценовой категории. Вот несколько советов, как отлично провести отпуск в СПА с ограниченным бюджетом!

Дождитесь начала курортного сезона

Когда заканчивается лето и наступает осень, начинается настоящий курортный сезон в СПА-центрах. Если вы хотите поймать лучшие предложения, в том числе действительно бюджетные, — терпеливо ждите. В Эстонии СПА-сезон начинается 1 ноября. В это время большинство СПА-отелей предлагают отличные предложения на любой вкус и кошелек.

Забронируйте пакет специального предложения

Довольно часто бронирование СПА-пакета может быть намного дешевле, чем отдельное бронирование номера в отеле, оплата завтрака в отеле, оплата времени в бассейне и СПА. На самом деле большинство отелей и СПА-центров предложат вам действительно недорогие пакеты, которые в диапазоне от 50 до 100 евро будут предлагать пакет для двоих, который включает одну или две ночи в отеле, завтрак, доступ в сауну, бассейн, тренажерный зал и определенные СПА-процедуры или большие скидки на процедуры по вашему выбору.

Найдите компаньонку

Способ отлично отдохнуть в СПА с ограниченным бюджетом вполне вероятен с вашим близким человеком. В этом случае у вас, возможно, общий бюджет. Но если вы поедете с родственником или близким другом, и вы не против, чтобы жить в одной комнате, - то вы можете разделить цену на пакет на две части. Таким образом, вы сразу получите скидку 50% и сэкономите еще больше. Также, если у вас много друзей, которые хотели бы отправиться с вами в СПА, у вас может быть специальное групповое предложение и дополнительные групповые скидки.

Откажитесь от процедур

Хотя может показаться, что отдых в СПА-центре означает выполнение множества различных процедур, вы можете провести время для релаксации и без процедур. В каждом СПА-центре и отеле, предлагающем СПА-процедуры, есть бассейн и сауна, которыми вы будете вправе пользоваться. Поход в такое место - не только купание в теплом бассейне, но и расслабление в разных саунах с такими эффектами, как например, ароматерапия - приведет вас в достаточно расслабленное состояние, снимет все мышечное напряжение и чувство ежедневного стресса, которое, как известно, присуще большинству из нас.

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