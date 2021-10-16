Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве. Вероятно, скоро вам придется пересмотреть планы или изменить тактику действий.

Телец

Активный, творческий день, связанный с получением космической энергии. Не исключены неожиданные повороты судьбы. Сегодня женщинам-Тельцам предстоит некоторая суета или необходимость исполнения обременительных обязанностей. Мужчин-Тельцов ждет интересное предложение, что заставит проявить максимальную активность и работоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности скорее всего не принесут желаемых результатов.

Близнецы

Существует вероятность улучшить свое материальное положение или избежать козней противников. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия, депрессия, головная боль. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми проблемами и домашними хлопотами. Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде. Сон исполнится через четыре дня.

Рак

Благоприятное расположение звезд сулит удачу в сфере профессиональной деятельности. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Вероятно улучшение финансового положения. Возможно, вам предстоит поездка или вас решат отправить в служебную командировку, которая пополнит ваш бюджет. Прекрасный момент начать трудовую деятельность в новой должности.

Лев

У вас завидная уверенность в собственных силах – вы успеете многое сделать. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег. Возможно, необходимо хорошенько подготовиться к осуществлению своих планов на ближайшее время.

Дева

С помощью друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, которые помогут вам найти новые источники заработка или сменить сферу деятельности. Следует очень хорошо и детально все обдумать: добиться успеха будет не так просто.

Весы

Активизируются партнерские отношения. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях и отношениях. Не следует ожидать от любой деятельности быстрых результатов.

Скорпион

Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Вероятно, предстоят финансовые потери. Сведите до минимума свои домашние обязанности. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы.

Стрелец

Сегодня очень хорошо заводить новые знакомства – вы можете блеснуть, показать себя в самом выгодном свете или создать некую базу для будущего финансового взлета. Все покупки, которые вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

Козерог

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться, это ненадолго. Круг ваших знакомых пополнится людьми, общение с которыми будет весьма продолжительным и плодотворным. Мужчин-Козерогов сегодня ждут подарки и повышенное внимание со стороны дам. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Водолей

Ответственное отношение к делу позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и правильно распределить свое время. Ваша энергичность может увлечь или удивить окружающих. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка.

Рыбы