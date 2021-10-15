78-летний лидер Pink Floyd женился на 43-летней женщине-водителе

До свадьбы пара встречалась на протяжении пяти лет. Они познакомились на концерте Уотерса на фестивале «Коачелла», где Чавис работала водителем автомобиля, на котором перемещался Уотерс, пишет Lenta.ru.

Это уже пятая свадьба Уотерса. Предпоследнее бракосочетание состоялось в 2012 году, когда он женился на актрисе Лори Дернинг. Они развелись три года спустя.