БЫВАЮТ ЖЕ МУЖЧИНЫ! ⟩ Эстонский романтик сделал необычное предложение своей возлюбленной: если просить руки, то как следует!

«Нет смысла мелочиться в этом вопросе», - говорит мужчина. - «Если вы просите руки своей дамы сердца, сделайте это должным образом».

Он решил написать предложение на гигантском поле. Этот план был у него в голове около пяти лет. «Поскольку у меня не было возможности сделать это раньше, потому что я все время был в Австралии, мы приехали в Эстонию, и это был идеальный момент».

Кингла рассказал отцу об идее, и тот сразу согласился. «Я скачал из интернета шаблон и начал рисовать по нему буквы. Разузнал, какая буква под какими градусами должна быть написана, так и вышло», - смеется мужчина, что даже от руки он не может писать так ровно, как это получилось на поле.

Конечно, в тот день не обошлось без волнения. В то утро он попросил Гейти одеться, чтобы вместе пойти в музей авиации. Оттуда они сели на вертолет и полетели к полю, на котором был написан текст.

«Когда я увидела, что там было предложение, я была в полном восторге. Я действительно не могла этого дождаться. Моя мама плакала весь день. Этот день предложения был похож на сон», - вспоминает Гейти. Она добавила, что для них ничего не изменится со вступлением в брак. «Мы уже как пара, которая в браке уже очень давно».