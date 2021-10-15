УЧИТЕСЬ! ⟩ Блогер из ТикТока объявила войну Lidl и добилась отзыва товара

23-летняя студентка Луна в августе этого года купила в Lidl овсяное молоко Just Free, но оказалось, что содержание упаковки было «комковатым и плохо пахло». Вскоре после этого она рассказала о своей покупке в соцсетях, пишет RUS.TVNET.lv.

«Это хорошее молоко, использую уже много лет. Каждую неделю использую по четыре упаковки, и я купила большую партию с датой реализации до 2022 года. Когда открыла, заметила, что молоко комковатое и плохо пахнет».

Девушка решила, что так лишь с одной упаковкой, но выяснилось, что все молоко, которое она купила, было таким. 15 августа, по словам Луны, она связалась с Lidl с просьбой вернуть ей 11,20 марки (13,20 евро), потраченных на молоко. «Они мне не отдали деньги, но сказали, что их команда по обеспечению качества рассмотрит эту жалобу. На это потребовалось много времени, и в конце концов я вернула свои деньги за одну упаковку», - сказала Луна.

Девушку смутило, что это молоко все еще находилось в продаже. Своим разочарованием она поделилась в TikTok.

«Многие согласились со мной, и мои видео набрали множество просмотров. Но некоторые люди указали мне, что я неправильно храню это молоко, или в нем были комочки овса, или мне просто нужно было встряхнуть коробку, поэтому я возвратилась в магазин, чтобы купить молоко и показать, что с ним что-то не так», - рассказала Луна.

Одно из видео девушки набрало более трех миллионов просмотров лишь за день - она купила молоко, а затем вылила его, чтобы показать комочки в нем.

«Я сделала это, чтобы доказать скептикам, что я права. Люди по всей стране начали отмечать меня в своих видео, где видно это молоко, и я подумала, что [магазин] не должен его продавать».

«Борьба» с молоком продолжилась, когда девушка снова связалась с Lidl.

Магазин отправил ей купоны в 50 марок, чтобы показать, что компания серьезно относится к ее опасениям. Но тиктокер не остановилась на этом - последовало несколько звонков, и Луна рассказала, что получила ответ, почему молоко не было изъято из продажи. Потому что «не представляет опасности для здоровья».

Следующим шагом стало то, что она передала этот вопрос на рассмотрение в местный департамент здоровья, который согласился расследовать ситуацию. Вскоре из учреждения пришло сообщение, что были отправлены документы с рекомендацией изъять молоко из оборота. Один из сотрудников Lidl сообщил Луне, что товар был отозван, и разрешил ей поделиться этой новостью с ее 57 тысячами подписчиков.

Lidl в своем заявлении отметил: «Наш последний отзыв овсяного молока произошел в прошлую среду и был разослан во все регионы. Это было вызвано рядом жалоб, связанных с тем, что продукт был комковатым/с белыми плавающими кусочками. Было подтверждено, что это не представляет угрозы для здоровья и безопасности».

Представитель компании Lidl отметил изданию BBC во вторник, что «Lidl никогда не стремится к тому, чтобы покупатель был чем-то недоволен, и мы очень тесно сотрудничаем с нашими поставщиками, чтобы обеспечить высочайшее качество продукции в наших магазинах». Новая партия продукции вернется на полки магазинов совсем скоро, сообщили в компании.