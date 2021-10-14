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Торговый центр Viru предлагает умереть ради красоты

Череп с венком. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Главный карнавальный праздник года, вдохновленный смертью, не за горами! Угадали? Да, это Хеллоуин. С каждым годом этот западный праздник все больше и больше набирает популярность среди жителей нашей страны, поэтому неудивительно, что коммерческие организации находят очередной повод, чтобы привлечь внимание клиентов и потрясти их кошельки. Торговый центр Viru не исключение. Правда, так ли гуманен призыв, который должен привлечь внимание покупателей?

А именно, на главном плакате торгового центра красуется следующая надпись:

Это вопрос красоты и смерти

Помимо такого жутковатого призыва на плакате также виден оскал вампира на черном фоне, сделанный из перевернутых помадных флаконов. На месте клыков - кроваво-красная помада. Выглядит рекламный баннер следующим образов: 

Постер на здании торгового центра Виру "Вопрос красоты и смерти". ФОТО: limon.ee

На самом деле, данный вопрос вполне уместен, учитывая нынешние цены на товары красоты и брендовую одежду. Иными словами, на красоту уходит столько денег, что легче умереть. 

А вы на что готовы ради красоты?

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