Торговый центр Viru предлагает умереть ради красоты

Главный карнавальный праздник года, вдохновленный смертью, не за горами! Угадали? Да, это Хеллоуин. С каждым годом этот западный праздник все больше и больше набирает популярность среди жителей нашей страны, поэтому неудивительно, что коммерческие организации находят очередной повод, чтобы привлечь внимание клиентов и потрясти их кошельки. Торговый центр Viru не исключение. Правда, так ли гуманен призыв, который должен привлечь внимание покупателей?