ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ⟩ Реклама на фасаде крупнейшего торгового центра в Таллинне шокирует абсолютно всех

На плакате также моно, если включить воображение, разглядеть жутковатую улыбку вампира на черном фоне, сделанную из перевернутых помадных флаконов. На месте клыков - красная помада. Вероятно, таким образом Viru Keskus подготовился к предстоящему Хеллоину или недвусмысленно намекает: потрать все деньги на косметику и умри от голода! Второе, с учетом нынешних цен на косметику, очень вероятно.