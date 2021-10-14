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ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ⟩ Реклама на фасаде крупнейшего торгового центра в Таллинне шокирует абсолютно всех

Матовая помада. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Реклама на фасаде торгового центра Viru Keskus, мягко говоря, вызывает недоумение жителей эстонской столицы.

Огромная фотография показывает губные помады, а надпись гласит:

Это вопрос красоты и смерти

На плакате также моно, если включить воображение, разглядеть жутковатую улыбку вампира на черном фоне, сделанную из перевернутых помадных флаконов. На месте клыков - красная помада. Вероятно, таким образом Viru Keskus подготовился к предстоящему Хеллоину или недвусмысленно намекает: потрать все деньги на косметику и умри от голода! Второе, с учетом нынешних цен на косметику, очень вероятно.

Постер на здании торгового центра Виру ФОТО: limon.ee


Как вы думаете, о чем говорит плакат?

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