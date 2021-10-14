ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ⟩ Реклама на фасаде крупнейшего торгового центра в Таллинне шокирует абсолютно всех
Реклама на фасаде торгового центра Viru Keskus, мягко говоря, вызывает недоумение жителей эстонской столицы.
Реклама на фасаде торгового центра Viru Keskus, мягко говоря, вызывает недоумение жителей эстонской столицы.
Огромная фотография показывает губные помады, а надпись гласит:
На плакате также моно, если включить воображение, разглядеть жутковатую улыбку вампира на черном фоне, сделанную из перевернутых помадных флаконов. На месте клыков - красная помада. Вероятно, таким образом Viru Keskus подготовился к предстоящему Хеллоину или недвусмысленно намекает: потрать все деньги на косметику и умри от голода! Второе, с учетом нынешних цен на косметику, очень вероятно.
Как вы думаете, о чем говорит плакат?