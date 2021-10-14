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Звезда эстонского реалити-шоу: благодаря тюрьме я поумнел и написал книгу

Оскар Сувари ФОТО: Konstantin Sednev

В среду в программе ESSE был Оскар Сувари, известный по сериалу Rannamaja, который недавно вышел из тюрьмы. Молодой человек рассказал о жизни за решеткой и планах на будущее.

«Если полагаться на прессу, я заработал миллионы на наркотиках», - комментирует Сювари, который был осужден за хранение большого количества наркотиков, пишет Elu24.

«Моя жизнь будет очень сложной», - считает Оскар. Однако молодому человеку повезло, потому что его окружают друзья и благосклонные члены семьи. «Никто не доволен этим и не гордится моим поведением, но они всегда со мной».

Каково было Сувари в тюрьме?

«Я начал изучать испанский язык, читать книги и писать. Я писал, чтобы справиться с плохими мыслями в голове», - сказал Оскар, который пытался чем-то заниматься. Однако писательство зашло так далеко, что теперь готовится его книга.

Сувари заявил, что находясь в следственном изоляторе, невозможно записаться в школу или кружок. «Вам не дают ничем заниматься. Вы должны просить кого-то присылать вам вещи, чтобы занять себя», - сказал он. «Я думал, что мне нужно развиваться и учиться». Молодой человек добавил, что благодаря тюрьме он может стать умнее и лучше.

«Будет очень сложно устроиться на работу, но надо справляться», - думает Оскар. Также друзья помогли ему найти работу. «Не могу представить, что бы я без них делал. Наверное, я был бы в долгах и бездомный, изгнанный из общества».

Что касается будущего, Сувари сказал, что хочет закончить школу, которую бросил. «Я очень хочу поступить в университет», - признался он.


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