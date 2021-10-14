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ОГО! ⟩ Эстонская звезда реалити кувыркалась на камеру в кровати, а теперь участвует в выборах

Кармен Кийли ФОТО: TV3 / Seitsmesed Uudised

Внимательные избиратели обнаружили, что в Таллинне, а точнее в Пыхья-Таллиннском избирательном округе, баллотируется 19-летняя девушка Кармен Кийли, наряду с такими известными политиками как Рийна Солман и Калев Ваппер. Напомним, что внимание публики Кармен завоевала год назад во время участия на телешоу "Rannamaja: raju reede", где девушка наслаждалась страстными утехами в постели под бдительным оком камер.

Похоже что партия «Отечество», как и многие другие партии, решила привлечь подрастающее поколение наряду с известными политиками. Это абсолютно нормально. Однако хочется задать вопрос. Неужели теперь репутация в политике не играет никакой роли? Или это новое время новые нравы? 

В прошлом году Кармен Кийли участвовала в реалити-шоу «Rannamaja: raju reede», где встретилась с Каупо с  которым познакомилась в клубе. Ночная съемка и тот факт, что это попадет в сюжет реалити-шоу молодых людей не останавливал. 

В интервью для портала Õhtuleht Кармен заявила, что половой акт с Каупо был естественным. «Я не жалею ни о чем, что сделала или не сделала во время трансляции. Все мы люди и секс - это не стыдно», - прокомментировала Кармен.

В свою очередь, Карл Сандер Касе, менеджер по связям с общественностью партии «Отечество», дал более развернутый комментарий. «Это шоу не имеет ничего общего с тем фактом, что она является кандидатом от списка партии «Отечество». Тот факт, что она, будучи молодой девушкой, желает иметь право голоса на местном уровне в формировании дел города, очень приветствуется», - отмечает Касе. 

А что об этом думаете вы? Пишите комментарии. 

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