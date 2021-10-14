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КАРТЫ ПРАВДУ ГОВОРЯТ ⟩ Эстонская ведьма Мэрилин Керро предупреждает нового президента о грядущей опасности

Мэрилин Керро сделала расклад на картах таро для Алара Кариса ФОТО: Mihkel Maripuu/Meelis Meilbaum

Звездная ведьма Мэрилин Керро сделала расклад на картах таро для нашего нового президента Алара Кариса в программе Kanal2 «Искусство жизни Мэрилин Керро», пишет Elu24.

В понедельник новый президент Эстонии Алар Карис принял присягу. Мэрилин Керро говорит, что страной теперь управляет уравновешенный человек, чему лично она очень рада. «Его число жизни, если я правильно помню, было семь. Значит, он очень творческий человек», - раскладывает карты таро ясновидящая.

По словам Керро, такие творческие люди, как Карис, обычно более меланхоличны. «Другими словами, в них действительно есть определенное количество женской энергии, что на самом деле хорошо. У таких людей имеется идеальный баланс между мужской и женской энергией», - уверяет Керро.

Эстонская ведьма рассказала, что родители не хотели называть президента именем Алар. »Когда я произношу «Алар Карис», то понимаю, что у его мамы и папы был иной вариант имени. Если бы они выбрали другой, то изменили бы судьбу сына. Настоящее имя совершенно не подходит Алару Карису энергетически, в нем как будто соединены два разных человека», - заявила Мэрилин.

Поэтому она сделала расклад карт таро только на фамилию Карис. По словам ясновидящей, его срок начинается очень динамично - «с очень большого полета и очень больших планов».

Как говорит Керро, новый президент достаточно хитер, но начинать работу ему приходится «практически с нуля». «Скажу, что в первое полугодие и до восьми месяцев президент будет больше работать душой и сделает больше, чем нужно. И что-то изменится. Он также кое-что поменяет для эстонцев в финансовом отношении», - читает карты Керро.

По ее словам, новый президент явно лучше для эстонского народа, чем предыдущий. «Я вообще за то, чтобы страной управляли мужчины, женщины слишком эмоциональны для этого», - считает ведьма.

Керсти Кальюлайд и Алар Карис: одна уходит с должности, второй вступает. ФОТО: Mihkel Maripuu

Керро увидела по картам, что Карис будет переизбран на второй срок. «Он станет для всех любимым президентом. Я бы назвала его народным президентом», - подытожила Мэрилин.

По словам Керро, Карис может слишком поспешно приступить к работе. »Он мог бы притормозить, Карис ко всему относится слишком серьезно, и это может стать причиной его проблем со здоровьем. Баланс его сильной жизненной энергии может исчерпать себя через восемь месяцев, именно тогда следует ожидать первых проблем со здоровьем», - предсказала ведьма.

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