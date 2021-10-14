Гороскоп на 14 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что ваши предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия. Возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери, поэтому будьте осторожны в обращении с финансами.

Телец

Благоприятный день, особенно для мужчин-Тельцов. Они смогут привлечь к делу активных партнеров или отыскать новых союзников. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты. Вероятно новое романтическое увлечение, однако честолюбие или ложная скромность не позволят проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими. Грязь на одежде во сне или наяву – дурной знак.

Близнецы

День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Вас ожидают деловые и личные свидания. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Устройте себе и близким людям небольшой праздник, общение с детьми доставит вам особую радость.

Рак

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Именно сегодня может случиться некое событие, которое серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы.

Лев

День благоприятен для получения знаний, сосредоточения на нравственных проблемах, общения. Вероятно хорошее известие или подарок, скорее всего от любимого человека. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание. Не рекомендуется употребление спиртных напитков. Поберегите себя сегодня.

Дева

День любви, прощения, покаяния. Этот период благоприятен для духовного совершенствования, посещения храма. Вероятны неожиданные трудности в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Не старайтесь действовать напролом – вероятно, задуманное можно осуществить с помощью других людей или иной тактики. Не погружайтесь в повседневные мелочи, иначе за деревьями не заметите леса.

Весы

В этот день вам скорее всего посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Звезды благоприятствуют творческим исканиям, нестандартному подходу к любым делам. Хороший день для завершения начатых дел, ремонта или благоустройства квартиры. В общении доверьтесь интуиции – ваши суждения будут верными, своевременными и точными. Хороший день для лечения или профилактических процедур.

Скорпион

День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.

Стрелец

День может оказаться противоречивым. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу, однако поспешность или сконцентрированность на личных интересах может помешать осуществлению замыслов. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Сон может оказаться вещим и исполнится через четыре дня. Игральные карты – к неожиданной прибыли.

Козерог

Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами. Больше доверяйте интуиции. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты. Кожные заболевания или раны – дурной знак.

Водолей

Тонкая дипломатия и редкая способность к анализу ситуации должны стать сегодня вашим помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность – успеете сделать на удивление много.

Рыбы