Анастасия Волочкова проиграла суд Большому театру. Балерина требовала более ста тысяч евро

О том, что балерина проиграла суд, стало известно 13 октября. Инстанция вынесла решение, оставив без удовлетворения иск балерины Анастасии Волочковой к Большому театру. Напомним, ранее артистка утверждала, что ее незаконно отправили в неоплачиваемый отпуск с 2010 по 2021 годы. По словам 45-летней балерины, ей не доплатили более 95 миллионов рублей, поэтому она и решила бороться за справедливость в суде, пишет Starhit.ru.

Отметим, что Волочкова подала в суд сразу пять исков, так как пыталась получить не только причитающуюся ей зарплату, но и пенсию. Кроме того, скандальная блондинка обвинила бывшего работодателя в нарушении закона.

«Я должна была получать 369 тысяч рублей в месяц (4442 евро). Мой трудовой стаж там должен идти до сих пор — с 1998 года по 2021. Так как то, что 10 лет назад меня отправили в административный отпуск за свой счет — незаконно. В подобный отпуск можно уйти, только если сама пишешь заявление. Но мы с адвокатом его нигде так и не обнаружили. Получается, Большой не начисляет зарплату, не ставит срок выхода на пенсию и не платит отчисления все эти годы».

Отметим, это не первый выпад Волочковой в сторону руководства Большого театра. По ее словам, там царит коррупция и беспредел. Анастасия прямо говорит, что в культурном учреждении убивают искусство, а роли получают те, кто быстрее подсуетится.

«В Большом театре все через постель — что тогда, что сейчас. Это происходит и с девочками, и с мальчиками. Спросите у Цискаридзе! — заявила Волочкова. — Но ко мне данный факт не имел никакого отношения. Однако знаю немало случаев, когда молоденьких солисток заставляли участвовать в каких-то гала-ужинах с продолжением, в том числе и интимным».



