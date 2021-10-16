УЗНАЛИ СЕБЯ? ⟩ Что смайлики в сообщениях могут рассказать о человеке

Раньше для того, чтобы узнать психологу чуть больше о человеке, требовалось прочитать несколько строк в его письме. Сейчас все гораздо проще — за нас говорят наши мессенджеры, в частности смайлики.

«Если ваш собеседник присылает вам сообщения, в котором есть большое количество смайлов, и они абсолютно разные, и в середине предложения, и в конце, то это говорит о том, что человек эмоциональный, этот человек открыт миру, возможностям, у него много знакомых друзей, и это творческий человек», — пояснила эксперт Катерина Рублева.

Если в конце предложения оставляет много сердечек, это говорит, что ему не хватает любви, и, возможно, вы тот, кто может избавить его избавить от одиночества.

«Если человек пишет вам свою мысль в большом количестве сообщений, а вы даже не успеваете отвечать, а уже приходят новые сообщения — это говорит, что человек крайне эмоциональный, взрывной, импульсивный. Он очень часто может ругаться со своими друзьями не находить общий язык», — отметила Рублева.

Если в конце сообщений собеседник оставляет многоточия, это говорит, что сегодня человек склонен к интригам и сплетням. С ним стоит быть осторожным.

«Если вам приходит сообщение без смайлов, где продумана каждая запятая, каждая точка, двоеточие, восклицательный знак, где в слове просто нет ни единой ошибки — это говорит, что человек педант. Ему очень важно, чтобы никто не подумал, что он глупый», — считает психолог.

Если в конце или середине предложений вы видите скобки в середине или в конце предложений — это значит, что у собеседника огромная боль на душе, но он ее скрывает. В жизни он тоже скорее всего носит маску, уверена Рублева.

«Если пришло сообщение, и в нем нет смайлов, скорее всего у этого человека есть внутренний стержень, и он живет с внутренним состоянием взрослого», — заключила психолог.



